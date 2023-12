Young Avengers : Un film et pas une série avec Miss Marvel en chef d’équipe ?

Un film Young Avengers serait en préparation chez Marvel, porté par Iman Vellani, alias Miss Marvel.

Une nouvelle rumeur sur les futurs plans de Marvel semble confirmer ce que l’une des scènes post-crédits de The Marvels a suggéré, à savoir un film centré sur les Young Avengers.

Le générique de fin de The Marvels promettait les débuts de deux nouvelles équipes de super-héros dans le MCU : les Young Avengers et les X-Men. Alors que les X-Men sont pratiquement confirmés pour se réunir sur grand écran, les Young Avengers étaient initialement annoncés (et attendus) pour apparaître dans une série Disney+.

Une nouvelle rumeur révèle que les plans ont changé pour cette adaptation, Kevin Feige remplaçant les Young Avengers pour une sortie en salles. Selon ComicBookMovie.com, l’initié de Marvel, Daniel Richtman, confirme que la série Young Avengers Disney+ était bien le plan initial, mais Feige a reconsidéré cela dans le but de « présenter des événements importants dans un contexte de film ».

S’il s’avère vrai, ce développement peut être considéré comme l’effort de Disney pour retrouver la magie des premières phases du MCU, qui couvraient le recrutement des six principaux Avengers et la préparation des événements d’Avengers : Infinity War et Endgame.

La scène post-générique de The Marvels reflète la première apparition de Samuel L. Jackon dans le rôle de Nick Fury dans Iron Man en 2008, avec Kamala Khan (Iman Vellani) traquant et recrutant Kate Bishop (Hailee Steinfeld). Jusqu’à présent, trois personnages du MCU sont confirmés pour rejoindre les Young Avengers : Kamala Khan, Kate Bishop et Cassie Lang, la fille d’Ant-Man.

Sans mentionner de noms dans une récente interview, Vellani a laissé entendre le reste des membres des Young Avengers : « Je dirai que tous les noms que vous pouvez deviner sont probablement corrects. Par exemple, il n’y a pas beaucoup de jeunes dans le MCU en ce moment », a-t-elle confié. Cet indice implique tout de même une longue liste de membres potentiels, parmi lesquels America Chavez, Riri Williams, Kid Loki et les frères Maximoff, pour n’en nommer que quelques-uns.

Pour le moment, cela reste une rumeur, on attend de voir ce que le MCU réserve pour les jeunes super-héros de la franchise. Pour une analyse plus en détails de ce que pourrait être les Young Avengers, c’est ici.

Source : ComicBookMovie / Crédit ©Marvel/Disney