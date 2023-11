The Marvels : Le film tease une nouvelle équipe pour l’avenir (spoilers)

Le film The Marvels offre un teaser pour une nouvelle équipe à l’avenir. Retour sur la fin du film qui met en place le futur du MCU. Spoilers.

The Marvels, le film de super-héros réalisé par Nia DaCosta, réunit trois des protagonistes de Marvel – Captain Marvel/Carol Danvers (Brie Larson), Monica Rambeau (Teyonah Parris) et Mme Marvel/Kamala Khan (Iman Vellani) – les envoyant dans un voyage chaotique et planétaire à travers les étoiles.

Non seulement le film sert de suite à des projets passés comme Captain Marvel, WandaVision et Miss Marvel, mais il regarde également vers l’avenir, établissant notamment un avenir pour une équipe de super-héros emblématiques.

Kamala rencontre Kate Bishop

A la fin du film, dans une apparition surprise, nous voyons l’as archère Kate Bishop (Hailee Steinfeld), vue pour la dernière fois dans la série Disney+ Hawkeye de 2021. Alors que Kate entre dans son appartement new-yorkais, elle voit Kamala assise sur une chaise, plongée dans l’obscurité. Kamala a accès à toutes les informations de S.A.B.E.R. sur les autres héros, et elle a fait quelques recherches. Plus précisément, elle a remarqué beaucoup de jeunes héros qui ont à peu près son âge et elle a une idée.

Pour paraphraser, Kamala dit à Kate : « Je constitue une équipe. Et je veux que tu en fasses partie. » Ceci est un clin d’œil ludique à la toute première scène post-générique de Marvel, remontant à Iron Man de 2008 lorsque Nick Fury (Samuel L. Jackson) est apparu pour la première fois à la fin d’Iron Man afin de recruter Tony Stark pour les Avengers originaux.

Kamala fait ici sa meilleure imitation de Fury et elle dit à Kate qu’elle veut, rassembler une équipe de jeunes héros. Elle ne mentionne aucun des autres par leur nom, mais elle fait référence à « la fille d’Ant-Man », un clin d’œil à Cassie Lang, jouée par Kathryn Newton dans Ant-Man et la Guêpe : Quantumania.

Vous avez bien compris, c’est le moment de mettre en place Young Avengers. Au cours des dernières années, Marvel a lentement introduit un certain nombre de jeunes héros, jetant apparemment les bases d’une éventuelle équipe Young Avengers. Aujourd’hui, cette équipe devient enfin une réalité, avec Kamala et Kate comme membres fondateurs. Les Young Avengers ont une longue histoire dans les bandes dessinées Marvel, créées par l’auteur Allan Heinberg et l’artiste Jim Cheung en 2005. Ils sont depuis devenus des favoris des fans, la programmation évoluant au fil des ans.

Young Avengers

Marvel n’a pas encore annoncé de film ou de série Young Avengers, il reste donc à voir si l’équipe d’adolescents et jeunes adultes aura sa propre série ou son film, ou si elle apparaîtra dans un projet déjà annoncé, comme Avengers : Secret Wars. Clairement, de nombreux héros potentiels pourraient rejoindre l’équipe.

Parmi les candidats les plus probables, comme l’a mentionné Kamala, Cassie Lang, la fille d’Ant-Man, serait une bonne recrue. Elle possède sa propre technologie de rétrécissement et son super costume, elle est donc un choix évident pour les Young Avengers.

Il y a également America Chavez (Xochitl Gomez), l’ado rencontrée dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness qui dans les comics, est un membre clé des Young Avengers. Ses capacités lui permettent littéralement de percer des trous entre différentes dimensions, c’est bien utile.

L’équipe pourrait aussi recruter Patriot. Falcon et le Soldat de l’Hiver a présenté Eli Bradley (Elijah Richardson), le petit-fils du super soldat Isaiah Bradley (Carl Lumbly). Eli a joué un rôle mineur dans la série télévisée, mais dans les comics, il joue un rôle majeur dans les Young Avengers en tant que Patriot, sorte de jeune Captain America.

Les fils jumeaux de Wanda Maximoff, Billy et Tommy, ont chacun leurs propres pouvoirs. Billy, joué par Julian Hilliard dans WandaVision, a des pouvoirs similaires à ceux de sa mère, et Tommy, joué par Jett Klyne, est un speedster comme le frère de Wanda dans les bandes dessinées, Quicksilver.

Les deux garçons connus sous les noms de Wiccan et Speed, devraient réapparaître dans la prochaine série Disney+ Agatha : Darkhold Diaries. On dit depuis longtemps que Joe Locke (Heartstopper) jouerait Billy plus âgé dans le prochain spin-off, mais ce casting n’a pas été confirmé. Dans tous les cas, ils sont très probablement des candidats pour une équipe de Young Avengers.

Un autre candidat qui pourrait être intéressant est Kid Loki, la version enfant de Loki qui fait également partie des Young Avengers dans les comics. Cette version jeune de Loki est apparue dans la première saison de la série Loki, jouée par Jack Veal.

Autre nom possible : Ironheart. L’adolescente de Chicago, Riri Williams, n’est pas membre de l’équipe dans les comics, mais elle est un élément majeur de Black Panther : Wakanda Forever. La prochaine fois qu’on la verra, elle jouera dans sa propre série Disney+, Ironheart. Son intelligence et ses puissantes inventions en feraient un ajout intéressant.

Et pour finir, on imagine que l’équipe aura besoin de son homme fort. Le dernier épisode de She-Hulk a révélé que Bruce Banner (Mark Ruffalo) a un fils, Skaar à la peau verte. Si les Young Avengers ont besoin d’un Hulk, ils savent où chercher !

Crédit ©Marvel Studios