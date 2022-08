House of the Dragon : Déjà renouvelée pour une saison 2

Moins d’une semaine après son lancement, HBO renouvelle déjà la série House of the Dragon pour une saison 2.

Alors que House of the Dragon vient tout juste d’être lancée sur HBO, la chaine premium renouvelle déjà sa confiance en la série préquelle de Game of Thrones en lui donnant déjà une saison 2, qui est déjà planifiée dans la tête des créateurs.

Cette annonce arrive alors que le premier épisode a fait des scores d’audiences remarquables dans le monde entier sur les différentes plateformes qui diffusent la série. House of the Dragon a fait ses débuts le dimanche 21 août réunissant le plus grand nombre de téléspectateurs pour une nouvelle série originale de toute l’histoire de HBO.

A ce jour, le premier épisode de la série qui raconte l’histoire de la famille Targaryen, a été vu par plus de 20 millions de téléspectateurs sur les plateformes linéaires, à la demande et HBO Max aux États-Unis.

« Nous sommes plus que fiers de ce que toute l’équipe de House of the Dragon a accompli avec la première saison », a déclaré Francesca Orsi de la programmation de HBO. « Notre distribution et notre équipe phénoménales ont relevé un énorme défi et ont dépassé toutes les attentes, en livrant une série qui s’est déjà imposée comme incontournable à la télévision. Un grand merci à George [RR Martin], Ryan [Condal] et Miguel [Sapochnik] de nous avoir guidés dans ce voyage. Nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l’idée de continuer à donner vie à la saga épique de la maison Targaryen avec la saison deux. »

La série, basée sur Fire & Blood de George R.R. Martin, se déroule 200 ans avant les événements de Game of Thrones, est co-créée par Martin et Ryan Condal, qui est co-showrunner avec Miguel Sapochnik, qui réalise également.

Source : Deadline / Crédit ©HBO