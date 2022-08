House of the Dragon : La saison 2 est déjà tracée et la fin de la série est en place

Les showrunners de House of the Dragon ont déjà une saison 2 toute tracée et une fin en tête alors que la série n’est pas encore renouvelée.

La série House of the Dragon, préquelle de Game of Thornes, vient tout juste de commencer sur HBO et sur OCS en France. Se déroulant des centaines d’années avant les événements de la série mère, House of the Dragon suit un tout nouveau casting de personnages avec des scénarios complètement différents. La maison Targaryen joue un rôle majeur dans l’histoire, montrant aux fans ce qui s’est passé avec les ancêtres de Daenerys Targaryen bien avant qu’elle ne devienne la « Mad Queen ».

Pour le moment, la saison 2 n’est pas encore garantie, mais si HBO donne le feu vert, alors les showrunners Miguel Sapochnik et Ryan Condal sont prêts, ils ont déjà la suite toute tracée et ont même déjà une fin en tête.

Dans une interview à Collider avant la première de la saison 1, Condal a expliqué comment un plan a été élaboré pour la deuxième saison potentielle : « Je pense que nous avons un assez bon plan établi. Des plans comme celui-ci doivent toujours être assez larges, mais vous avez une idée des points de repère et des endroits où vous voulez aller, et une idée d’un point final, ce qui, je pense, est vraiment important, en particulier avec cette histoire. »

Il ajoute : « Il y a 170 ans d’histoire devant nous, donc vous devez comprendre, à quel moment baissez-vous le rideau sur cette histoire particulière ? Nous avons toujours eu une bonne idée de cela. Je pense que nous avons un bon plan pour la saison 2, si HBO est disposé et désireux de continuer à raconter l’histoire avec nous. »

Et dans une autre interview à Comic Book, Sapochnik, va plus loin en disant qu’ils connaissent déjà comment ça va se terminer. « Nous avons une idée très, très précise de l’endroit où nous voulons aller avec ça, mais nous ne pouvons pas vous le dire. Je pense que l’important est qu’il s’agit d’un … Pensez à cela comme à un épisode IV, l’Épisode IV de Star Wars. C’est donc en quelque sorte, nous sommes au milieu d’une histoire riche et pleine d’histoires à raconter et c’est un bon point de départ. »

Pour l’instant cependant, nous n’en sommes qu’aux tout premiers stades de l’histoire de House of the Dragon, et rien n’indique exactement combien de saisons il y aura. Tout dépendra de la façon dont les téléspectateurs adhèrent à cette nouvelle série de la franchise, et cela pourrait également avoir un impact sur les autres séries, dont celle avec Jon Snow, qui sont actuellement à divers stades de développement chez HBO.

