Disney : Robert Zemeckis réalisera Pinocchio ; un film Bambi est en préparation

Disney continue de refaire leurs films d’animation classiques en live-action. Les studios annoncent que le remake de Pinocchio a trouvé son réalisateur et ils dévoilent également qu’ils préparent un nouveau Bambi « photo-réaliste ».

Robert Zemeckis (Retour Vers le Futur) a été engagé par Disney pour réaliser et produire le remake en live-action. Il co-écrira aussi le scénario avec Chris Weitz (le scénariste du film Cendrillon sorti en 2015).

Le film Pinocchio est dans l’enfer du développement depuis plusieurs années. Il a été annoncé en 2015 et a vu passer plusieurs réalisateurs dont Sam Mendes (Skyfall) et Paul King (Paddington). A un moment, Tom Hanks était annoncé pour jouer Geppetto mais on ne sait pas s’il est toujours attaché au projet.

Du côté de Bambi, les studios annoncent le développement d’un film photo-réaliste. Les studios envisage le film dans le même esprit que les remakes du Livre de la Jungle et Le Roi Lion. Geneva Robertson-Dworet (Captain Marvel) et Lindsey Beer (Chaos Walking) écriront le scénario.

Bambi et Pinocchio rejoignent une ribambelle de projets de nouvelles adaptations de personnages classiques de Disney dont Cruella et La Petite Sirène ou encore Mulan qui sort bientôt.

Source : EW / Crédit ©Disney