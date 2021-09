Marvel attaque les familles des créateurs d’Iron Man, Spider-Man et les Avengers

Marvel pourrait perdre les droits de plusieurs de personnages dont Iron Man, Spider-Man, Doctor Strange et les Avengers.

Marvel attaque en justice les familles des créateurs de plusieurs de ses personnages pour pouvoir conserver les droits. En effet, les familles de Stan Lee, Steve Ditko, Don Heck, Gene Colan et Don Rico ont déposé des avis de résiliation de droits d’auteur sur les super-héros qu’ils ont aidé à créer. Sans surprise, Marvel, dont Disney est propriétaire depuis 2009, n’est pas d’accord et a intenté des poursuites contre eux pour garder les personnages (qui leur font gagner des milliards) dans Marvel.

Sans essayer d’entrer dans trop de jargon juridique, les créateurs peuvent déposer des avis de résiliation des droits d’auteur pour récupérer les droits sur leur travail après un laps de temps défini, avec un minimum de 35 ans. Les poursuites de Marvel soutiennent que les personnages ne sont pas éligibles à la résiliation du droit d’auteur parce qu’ils ont été créés en tant que « travail contre rémunération ». Ils soutiennent que Marvel a payé des personnes pour créer des personnages pour l’entreprise, ce qui signifie que l’entreprise les possède directement.

Selon le rapport de The Hollywood Report qui a révélé l’affaire, si les avis des héritiers des créateurs étaient acceptés, Marvel perdrait les droits sur des personnages tels que Iron Man, Spider-Man, Hawkeye, Black Widow, Doctor Strange, Falcon, Ant-Man, etc. Notez que cela n’a d’importance qu’aux États-Unis. Selon THR, même si Marvel perd, Disney peut continuer à gagner de l’argent avec les personnages partout ailleurs. Si les héritiers gagnent, Disney partagerait toujours la propriété.

Il semble que l’affaire serait perdue d’avance pour les ayant-droits. Non seulement la Walt Disney Company dispose des réserves de liquidités infinies pour conserver les droits liés à eux pendant des années, mais il y a eu des cas précédents où les créateurs de Marvel ont revendiqué la propriété et ont dû s’arranger.

De plus, l’avocat représentant les héritiers est Marc Toberoff, qui a également représenté les familles des créateurs de Superman Joe Shuster et Jerry Siegel lorsqu’ils ont tenté de résilier les droits de DC Comics sur le Man of Steel. DC a été représenté avec succès par Dan Petrocelli, et c’est lui qui vient de déposer les poursuites au nom de Marvel.

Source : THR / Crédit ©Marvel