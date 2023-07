The Flash : La raison tragique derrière la retraite du Batman de Michael Keaton

Le réalisateur de The Flash Andy Muschietti explique pourquoi le Batman de Michael Keaton a pris sa retraite.

Dans The Flash, à cause du chaos de Barry Allen (Ezra Miller) et à son voyage dans le temps qui a chamboulé le multivers, le Batman de Ben Affleck a été remplacé par la version de Michael Keaton des films classiques réalisés par Tim Burton du début des années 90. On y découvre ainsi un Bruce Wayne ermite qui s’est retiré de la protection de Gotham en tant que « Caped Crusader ».

Le réalisateur de The Flash, Andy Muschietti, a révélé la raison brutale pour laquelle ce Batman a laissé sa carrière de justicier derrière lui. Apparemment, un événement tragique l’a forcé à prendre sa retraite mais cela a été inexplicablement exclu du film.

Dans une featurette dans les coulisses du film intitulée Let’s Get Nuts : Batman Returns…Again, un élément clé de son histoire a été révélé qui explique cette retraite : « J’ai toujours dit que quelque chose devait arriver à Bruce Wayne pour qu’il veuille cesser d’être Batman… et mon idée était qu’il a fait quelque chose qui va à l’encontre de son code et a tué un criminel devant l’enfant [du criminel], sans le savoir, mais il l’a quand même fait » explique le réalisateur.

Il souligne ainsi le parallèle avec le passé de Bruce : « C’est une situation qui reflète exactement ce qui lui est arrivé lorsque ses parents ont été tués devant lui [à côté] du Monarch Theaters, et cela a créé « le monstre » qu’est Batman. »

Cette histoire aide à expliquer pourquoi il a pris sa retraite et donne plus de relief au Batman de Keaton, faisant de lui une figure beaucoup plus tragique que celle réellement vue dans le film Flash lui-même. C’est clairement la profondeur qui manque au personnage. Rongé par la culpabilité, redevenir Batman après des décennies aurait été une dernière chance de rédemption aidant à mieux expliquer sa décision d’aider les Flashs et plus tard de se sacrifier dans la bataille contre le Général Zod.

Ne pas impliquer cette histoire est une opportunité raté pour le film, qui au final n’explore Batman qu’à la surface. Cela étant, il reste l’une des meilleures choses du film.

Crédit ©Warner Bros