Secret Invasion : Premier aperçu de Kingsley Ben-Adir sur le tournage de la série Marvel

Premier aperçu de Kingsley Ben-Adir, nouveau venu dans le MCU, sur le tournage de la série Marvel Secret Invasion.

La production de la série Marvel Secret Invasion est actuellement en cours, et il y a beaucoup d’anticipation autour de ce qu’elle apportera à l’univers cinématographique Marvel. La série Disney+ intégrera des vétérans du MCU et un certain nombre de nouveaux venus, notamment l’acteur Kingsley Ben-Adir notamment vu dans les séries High Fidelity et The OA ainsi que le film One Night in Miami.

Après des photos de Cobie Smulders, Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn et Emilia Clarke sur le tournage, une nouvelle photo donne un bref aperçu de ce à quoi ressemble Ben-Adir dans la série – bien qu’elle ne révèle presque rien sur son rôle mystérieux. Il est cependant dit qu’il jouerait un antagoniste.

Kingsley Ben-Adir on set of SECRET INVASION. (Instagram | donnajuds) pic.twitter.com/S80GE4ZMrW — Secret Invasion News (@SInvasionNews) January 24, 2022

Secret Invasion se concentrera sur Nick Fury (Samuel L. Jackson) et Talos (Ben Mendelsohn) alors qu’ils font face à une invasion de Skrulls qui changent de forme et qui ont infiltré tous les aspects de la vie sur Terre.

Les nouveaux membres de la distribution comprendront Emilia Clarke, Olivia Colman, Carmen Ejogo, Christopher McDonald et Killian Scott. La série est écrite et produite par Kyle Bradstreet et réalisée par Thomas Bezucha et Ali Selim.

Si pour le moment, Secret Invasion n’a pas de date de diffusion, la série devrait arriver courant 2022 sur Disney+.

Source : Comic Book / Crédit ©Marvel Studios/DR