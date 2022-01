Secret Invasion : Cobie Smulders, Samuel L. Jackson et Emilia Clarke en photos pour la série Marvel

Cobie Smulders, Samuel L. Jackson et Emilia Clarke se dévoilent en images sur le tournage de la série Marvel Secret Invasion.

Le tournage de la série Marvel Secret Invasion se déroule actuellement en Grande-Bretagne et des photos prises sur place ont fait surface sur la toile durant le week-end. On peut ainsi découvrir Cobie Smulders, Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn et Emilia Clarke sur le tournage.

Ces images confirment ainsi que Nick Fury (Jackson) et Talos (Mendelsohn) seront de retour ensemble sur Terre. La dernière fois que nous les avons vus (ainsi que Maria Hill jouée par Smulders qui se trouvent aussi les photos) dans Spider-Man: Far From Home en 2019, le Skrull Talos, qui changeait de forme, se faisait passer pour Fury et manipulait Spider-Man (Tom Holland) tandis que l’ex-agent du S.H.I.E.L.D. était hors planète avec une base Skrull.

Près de trente ans après leur première rencontre en 1995 dans Captain Marvel, Fury et Talos se réunissent pour découvrir un complot lorsqu’il est révélé que des envahisseurs extraterrestres ont infiltré tous les aspects de la vie sur Terre.

De son côté, Emilia Clarke est la nouvelle de la bande. On ne sait toujours pas quel rôle elle incarnera dans la série du MCU.

Samuel L Jackson as Nick Fury on set of SECRET INVASION.

📸 : Jonathan Gawthorpe. (Source: https://t.co/Qfq98mfC3X) pic.twitter.com/S1qnt5RM1n — Secret Invasion News (@SInvasionNews) January 23, 2022

Cobie Smulders having blood make up applied to her nose as she shot scenes for #SecretInvasion. pic.twitter.com/CXHF16gX3R — Secret Invasion News (@SInvasionNews) January 23, 2022

wait is that ben mendelsohn on the set of secret invasion or am i tripping pic.twitter.com/ecCHinrbca — katya (@wiIlsemory) January 23, 2022

Emilia Clarke on set of SECRET INVASION. (Source: https://t.co/gKYq5UgWEO) pic.twitter.com/FCdWkhKC4X — Secret Invasion News (@SInvasionNews) January 23, 2022