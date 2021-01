WandaVision : Teyonah Parris tease le passé de Monica et son rôle dans Captain Marvel 2

Teyonah Parris de WandaVision tease le trio de super-héroïnes qu’elle formera avec Brie Larson et Iman Vellani dans Captain Marvel 2.

La série WandaVision a introduit un personnage qui sera important la suite du MCU. Si nous l’avons déjà rencontrée quand elle était enfant dans Captain Marvel, Monica Rambeau se dévoile en tant qu’adulte dans WandaVision.

Le personnage Geraldine est en réalité la version adulte de Monica, la fille de Maria Rambeau. Dans une interview récente, Teyonah Parris a laissé entendre que WandaVision en dira lus sur le passé de Monica et ses origines de super-héroïne.

Monica est désormais un agent de SWORD, et sa rencontre avec Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) après les événements de Avengers Endgame, la lance dans sa prochaine aventure de super-héros face à Carol Danvers (Brie Larson) et Ms Marvel (Iman Vellani) sur grand écran dans Captain Marvel 2.

« En tant qu’actrice, je suis ravie de rejoindre Brie et Iman et de voir ce qui met ces trois super-héroïnes ensemble – Carol Danvers, Ms Marvel et Monica Rambeau – [pour voir] ce qui va se passer dans ce film », confie Parris à Rotten Tomatoes TV. « Mais oui, le reste, nous allons juste devoir attendre quelques semaines avant de pouvoir vraiment en parler (rires). »

Parris ne peut pas encore dire ce que Monica a fait avant qu’on la rencontre en tant que « Geraldine » dans la réalité occupée par Wanda et Vision (Paul Bettany), mais elle confirme que « nous allons l’explorer. »

« Vous découvrirez ce que Monica a fait depuis Captain Marvel, où elle était petite fille, tout au long de WandaVision, » dit Parris. « Nous plongeons définitivement dans son passé et ce qui s’est passé pour elle ces dernières années. »

Parris ne sait pas quelle identité de super-héros Monica Rambeau adoptera quand nous la verrons dans Captain Marvel 2 – son homologue des comics a utilisé les noms de code Captain Marvel, Photon, Pulsar et Spectrum – mais Parris se sent simplement bénie et honorée d’être la prochaine super-héros féminine noire dans l’univers cinématographique Marvel.

« Je ne sais pas plus comment elle s’intègre dans l’avenir du MCU que ce qu’on nous a déjà dit, c’est-à-dire qu’elle rejoint Captain Marvel 2 », a déclaré Parris. « Mais connaissant sa riche histoire dans les comics… Je suis vraiment honorée d’avoir l’opportunité de raconter son histoire et de lui donner vie, alors nous verrons ce qui se passera. »

WandaVision, c’est chaque vendredi sur Disney +. Captain Marvel 2 sortira dans les salles le 11 novembre 2022.

Source : Rotten Tomatoes TV / Crédit ©Disney+