Justice League : Zack Snyder dévoile un extrait de la musique de Junkie XL

Zack Snyder dévoile un extrait de la musique de Junkie XL pour son film Justice League.

Zack Znyder continue de teaser sa version de Justice League qui sortir l’année prochaine. Récemment, durant un apparition sur la chaine Youtube TheFilmJunkee, le réalisateur a partagé un extrait de musique du compositeur Junkie XL qui est revenu pour la bande originale du film. L’extrait, assez rock, est à écouter dans la vidéo en fin d’article.

« C’est cool parce qu’il a vraiment fait un travail de fou », a déclaré Snyder à propos du travail de Junkie XL. « Récemment, nous avons projeté le film (…) et le directeur musical de Warner Bros. a dit, « Bon sang, la musique est incroyable. Junkie a tout déchiré. » Et oui, c’est vraiment le cas, je veux dire, c’est sans interruption. On m’a demandé « Est-ce que nous faisons un album ? Parce que je veux une boîte de ces vinyles, quatre heures de musique. » Je ne sais pas si nous le faisons, je le veux, mais qui sait. »

Comme les fans s’en souviendront sans aucun doute, Junkie XL a été remplacé par le compositeur Danny Elfman pour la version de Justice League qui est sortie en salle, même après avoir co-écrit la partition de Batman v Superman: Dawn of Justice avec Hans Zimmer.

Zack Snyder était le réalisateur original de Justice League, puis s’est retiré du projet après une tragédie personnelle. Joss Whedon a repris le film et a tourné de nouvelles scènes pour la version sortie en 2017, qui a reçu un accueil négatif de la part des fans et des critiques.

Après une campagne massive de lobbying auprès des fans pour sortir le « Snyder Cut », WarnerMedia a décidé de financer la vision de Snyder et de retravailler le film en une série limitée pour HBO Max à un coût rapporté jusqu’à 70 millions de dollars.

De nouvelles séquences tournées sur huit jours, comprennent notamment des scènes avec le casting principal, y compris Ben Affleck (Batman) et Ray Fisher (Cyborg). Joe Manganiello (Deathstoke) sera aussi de retour.

Le Snyder Cut sortira courant 2021 sur HBO Max.

Justice League – extrait musique Junkie XL

Source : ComicBook.com / Crédit ©Warner Bros