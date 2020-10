Marvel : Scarlet Witch était-elle une Mutante depuis ses débuts dans le MCU ?

Il semble que les Studios Marvel mettent en place le fait que Scarlet Witch et son frère Quicksilver étaient bien des Mutants depuis le début.

Il semble que Disney et Marvel Studios commencent à reconfigurer l’univers cinématographique Marvel pour introduire les X-Men et d’autres personnages mutants. Le livre Wakanda Files: A Technological Exploration of the Avengers and Beyond vient de sortir cette semaine et il met un coup de projecteur sur le MCU et certains de ses secrets moins connus.

Maintenant, il semble que The Wakanda Files mette en place le fait que Scarlet Witch et Quicksilver soient des mutants depuis tout ce temps. Les deux personnages ont fait leurs débuts dans MCU dans Avengers: l’ère d’Ultron, à une époque où Fox avait encore les droits sur leurs propriétés Marvel, y compris les X-Men. Cela signifiait que les mots «mutant» ou «gène X» ne pouvaient pas être inclus dans le MCU. Ainsi, les pouvoirs de Scarlet Witch et Quicksilver ont été expliqués d’une autre manière.

Dans L’ère d’Ultron, l’exposition à la Pierre de l’Esprit dans le sceptre de Loki était le raisonnement donné par Marvel Studios quant à la manière dont Scarlet Witch et Quicksilver ont reçu leurs pouvoirs. Baron von Strucker d’HYDRA les a appelés des « miracles ». Dans The Wakanda Files, Baron von Strucker se réfère à « des marqueurs génétiques appropriés qui les rendent propices aux essais humains volontaires ».

Dans une partie distincte du livre, le Dr List se demande pourquoi « d’autres sujets ont échoué et ont péri », par rapport à Scarlet Witch et Quicksilver., Maintenant, beaucoup se demandent si leurs pouvoirs mutants étaient là tout ce temps et attendaient juste d’être débloqués.

Le terme « latent » est souvent utilisé dans Marvel Comics pour discuter des pouvoirs de différents mutants qui se réveillent. Cela pourrait être la façon dont le MCU intègre lentement les X-Men dans leurs histoires au fil du temps. Wakanda Files semble fournir une indication subtile que le mot « mutant » va commencer à être utilisé dans le MCU, ce qui pourrait ouvrir la voie à une nouvelle équipe de X-Men, ce que les fans de Marvel attendent depuis plus de 10 ans.

Cependant, un autre indice majeur pourrait arriver d’ici la fin de cette année avec la série WandaVision. On attend de voir si la série introduit enfin le terme de « Mutant ».

Source : MovieWeb / Crédit ©Marvel Studios