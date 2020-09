WandaVision : Record de vues pour la bande-annonce

La bande-annonce de WandaVision a été vue 53 millions de fois en 24 heures.

Dévoilée durant les Emmy Awards dimanche dernier, la bande-annonce de la série WandaVision a été regardée par plus de personnes que la cérémonie elle-même. En effet, ce sont 53 millions de personnes qui ont regardé la bande-annonce de la série tant attendue Disney+ de Marvel Studios en l’espace de 24 heures.

A peine sortie, cette bande-annonce surprise est devenue instantanément tendance sur Youtube et a généré 36 millions de vues sur la plateforme dans les 24 heures. Si on ajoute à ça les 5 millions sur Facebook et les 10,5 millions sur Instagram, on atteint plus de 50 millions en moins de 24 heures. Depuis sa mise en ligne, le trailer a été vu plus de 111 millions de fois.

En comparaison, la bande-annonce de la saison 2 de Stranger Things avait fait près de 30 millions de vues en 24 heures, grâce à une publicité du Super Bowl. WandaVision suscite beaucoup d’intérêt en ce moment puisqu’il a été annoncé qu’elle arriverait sur Disney + d’ici la fin de l’année. Ce sera le seul contenu inédit du MCU en 2020 puisque les films Black Widow, The Eternals et Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings ne sortiront pas avant 2021.

Source : Deadline / Crédit ©Disney+