WandaVision : Première bande-annonce pour la série Marvel Disney+

Découvrez la première bande-annonce pour la série WandaVision très inspirée des sitcoms classiques.

Ce dimanche, durant la cérémonie des Emmy Awards, Disney+ a profité de l’exposition de la soirée pour dévoiler une première vraie bande-annonce pour la série Marvel WandaVision. Les Emmy Awards célébrant le meilleur de la télévision, il n’y a rien de plus approprié pour rendre hommage aux sitcoms classiques d’antan.

Les premières images montrent le retour de Wanda Maximoff / Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) et Vision (Paul Bettany) – qui, si vous vous en souvenez, a été vu pour la dernière fois en train de mourir des mains de Thanos dans Avengers: Infinity War.

Ici, il apparaît bien vivant – ou du moins au début. La bande-annonce présente initialement Vision et Scarlet Witch non pas comme les personnages qu’on connait des films, mais comme un couple apparemment parfait, directement inspiré d’une sitcom télévisée des années 1950 façon « I Love Lucy« .

Ils vont cependant rapidement réaliser que tout n’est qu’illusion et la réalité autour d’eux va changer et évoluer à travers le temps et les styles de sitcoms. La nouvelle bande-annonce nous donne également un premier aperçu de quelques nouveaux membres de la distribution, notamment le personnage de Kathryn Hahn qui a précédemment été décrite comme une « voisine curieuse ». Nous la voyons pour la première fois dans les années 50, avant qu’elle ne change elle aussi avec les décennies.

La série verra également le retour de Kat Dennings dans le MCU, reprenant son rôle de Darcy Lewis qu’elle a interprété pour la dernière fois dans Thor: Le Monde des Ténèbres en 2013. Randall Park revient également en tant qu’agent du FBI Jimmy Woo d’Ant-Man et la Guêpe. Kathryn Hahn (Transparent, Mrs Fletcher) sera un nouveau personnage et Teyonah Parris (Dear White People) jouera la version adulte de Monica Rambeau, un personnage qui a fait sa première apparition dans Captain Marvel l’année dernière.

WandaVision est réalisée par Matt Shakman et écrite par Jac Schaeffer. La série devrait arriver avant la fin de l’année sur Disney+.

WandaVision – Bande-annonce

Source : EW / Crédit ©Marvel/Disney+