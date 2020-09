Black Widow, The Eternals, West Side Story : Disney repousse à nouveau les sorties

Disney repousse à nouveau les dates de sorties de Black Widow, The Eternals, Shang Chi, West Side Story et Mort sur le Nil.

Les fans de Marvel vont devoir encore prendre leur mal en patience pour découvrir la Phase 4. Disney a de nouveau repoussé les sorties de Black Widow, The Eternals et Shang Chi and the Legend of the Ten Rings de plusieurs mois.

Black Widow qui devait sortir le 6 novembre (le 28 octobre en France) sortira finalement le 7 mai 2021 aux Etats-Unis.. C’est plus d’un an après sa sortie initiale qui aurait dû se faire au printemps 2020. Le film prend la place de Shang Chi and the Legend of the Ten Rings qui se retrouve finalement au cœur de l’été le 9 juillet 2021. Quant à The Eternals qui aurait dû être en salles en février 2021, le film sortira désormais en novembre 2021.

Mais ce n’est pas tout, il n’y a pas que le MCU qui est touché par ces changements. Mort sur le Nil de Kenneth Brannagh devait sortir en octobre mais il est repoussé au 18 décembre 2020 aux USA.

The King’s Man Première Mission est quant à lui avancé de deux semaines et sortira le 12 février 2021 au lieu du 26.

Du côté de West Side Story de Steven Spielberg, alors que le film était attendu pour les Oscars 2021 avec une sortie le 18 décembre 2020, il devra attendre un an. Il sortira le 10 décembre 2021.

Pour finir, notez que le film d’animation Soul reste le 20 novembre aux Etats-Unis et est toujours prévu pour le 25 novembre en France. Il n’y a pas de plan pour le sortir directement sur Disney+ contrairement à ce que disait la rumeur.

Avec la pandémie qui continue de faire rage, ces changements ne son pas étonnant. Disney a vu combien Warner Bros avait du mal à faire décoller les chiffres pour Tenet aux Etats-Unis et ils ont décidé de ne pas prendre de risques.

Source : Variety / Crédit ©Disney