Halloween Kills : Le producteur espère sortir le film cette année et promet un trailer

Jason Blum a toujours l’intention de sortir le film Halloween Kills cette année et promet un trailer pour bientôt.

Jason Blum, le big boss de Blumhouse Productions et producteur de la suite du film d’horreur Halloween, a promis qu’ils essaient de tout faire pour délivrer les images très attendues de Halloween Kills. Blum espère également que le film sera toujours en mesure de sortir en salles avant la fin de l’année, mais pour l’instant, rien n’est assuré.

Lors d’une interview, on lui a demandé une mise à jour sur Halloween Kills, qui fait suite à Halloween sorti en 2018. Alors que Blum reste floue en termes de détails, il reste optimiste : « Eh bien, nous essayons de sortir cette bande-annonce et d’essayer de sortir ce film avant la fin de l’année. C’est notre espoir, notre rêve et notre plan. Nous verrons. »

Pour le moment, le film est prévu en salles pour le 21 octobre 2020, mais avec l’année perturbée par le coronavirus, les studios chamboulent leurs calendriers de sorties. En fonction de la tournure que prendront les choses dans les semaines à venir après la réouverture des salles, le studio pourrait décider de repousser le film.

Cependant, Jason Blum a promis que ceux qui ont apprécié le récent retour de Michael Myers seront également satisfaits de la suite. « Si vous avez aimé le précédent, vous aimerez celui-ci, c’est tout ce que je dirai. [Des rires]. »

Les détails spécifiques de l’intrigue pour la suite ont été largement gardés secrets, mais on sait que Jamie Lee Curtis reprendra une fois de plus son rôle de Laurie Strode.

David Gordon Green revient à la réalisation, avec John Carpenter en producteur exécutif ainsi que compositeur.

Et la saga ne s’arrête pas là puisqu’un troisième film, Halloween Ends, est prévu pour 2021.

Source : EW / Crédit ©Universal Pictures/ Blumhouse