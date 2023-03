Vertigo : Remake du film d’Alfred Hitchcock avec Robert Downey Jr

La Paramount prépare un remake du film classique Vertigo d’Alfred Hitchcock et Robert Downey Jr pourrait jouer le rôle principal.

Paramount Pictures a acquis les droits pour un remake du thriller psychologique classique d’Alfred Hitchcock de 1958 Vertigo, en tant que véhicule possible pour Robert Downey Jr. L’acteur produit le projet avec sa femme Susan Downey via leur société de production Team Downey, avec John Davis et John Fox via Davis Entertainment.

Le créateur de Peaky Blinders, Steven Knight, est annoncé à l’écriture du scénario. Cette nouvelle arrive dans la foulée de son engagement à écrire un film « Star Wars » sans titre pour Lucasfilm.

Le film original Vertigo mettait en vedette James Stewart dans le rôle de John « Scottie » Ferguson, un détective de la police de San Francisco qui prend sa retraite en raison d’une peur paralysante des hauteurs provoquée par un grave cas de vertige. Après avoir été embauché pour suivre la femme d’une connaissance, Madeleine (Kim Novak), Scottie devient obsédé par elle, mais sa peur l’empêche de la sauver lorsqu’elle escalade une tour et plonge vers sa mort.

Vertigo n’a pas été un succès retentissant lors de sa première sortie en salles et il a divisé les critiques. Mais dans les années 80, il a commencé à être reconnu comme un chef-d’œuvre. En 1982, dans une enquête sur les meilleurs films jamais réalisés par la publication « Sight and Sound » du British Film Institute (réalisée tous les 10 ans), Vertigo est entré dans le top 10 et a continué à grimper dans la liste et est actuellement à la seconde place du classement.

Faire un remake de l’un des films les plus acclamés de tous les temps un énorme risque, on attend de voir qui le réalisera et s’il sera à la hauteur des attentes.

Source : Deadline / Crédit ©DR/Everett Collection