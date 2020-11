Black Panther 2 : Le tournage annoncé pour l’été prochain

Les studios Marvel semblent être prêts à reprendre le travail sur Black Panther 2 après le décès de Chadwick Boseman.

C’est officiel, Black Panther 2 entrera en production l’été prochain. Selon The Hollywood Reporter, le scénario est actuellement en écriture et le tournage devrait démarrer en juillet 2021.

Après la mort tragique de la star principale Chadwick Boseman l’été dernier, on ne savait pas quand le studio commencerait à travailler sur Black Panther 2. Les rapports indiquent que la production aura lieu à Atlanta et dans les environs et pourrait durer jusqu’à six mois, jusqu’en 2022.

En ce qui concerne l’histoire du film, elle est reste bien évidemment inconnue mais les fans théorisent que Shuri (Letitia Wright) reprendra le flambeau de T’Challa comme dans les comics.

Il est aussi attendu que Lupita Nyong’o, Winston Duke et Angela Bassett reprennent leurs rôles respectifs. De plus, une rumeur annonce que l’acteur de la série Narcos Mexico, Tenoch Huerto, aurait un rôle de méchant

Le réalisateur Ryan Coogler est aussi attendu à nouveau derrière la caméra. Il était en train d’écrire le film avec T’Challa qui prend du grade en tant que Roi quand Chadwick Boseman est décédé. Nous ne verrons donc jamais cette version du film

Black Panther 2 est pour le moment prévu le 6 mai 2022.

Source : THR / Crédit ©Marvel