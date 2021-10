Rust : Alec Baldwin brise son silence sur la mort d’Halyna Hutchins

Alec Baldwin s’est exprimé sur les événements tragiques du tournage de Rust où il a tiré et tué accidentellement la directrice de la photo Halyna Hutchins.

Alec Baldwin a publié une déclaration après avoir tiré avec une arme sensée être chargée à blanc, qui a tué la directrice de la photographie Halyna Hutchins et blessé le réalisateur Joel Souza sur le tournage du prochain Western Rust, au Nouveau-Mexique.

« Il n’y a pas de mots pour exprimer mon choc et ma tristesse concernant l’accident tragique qui a coûté la vie à Halyna Hutchins, une épouse, une mère et une collègue profondément admirée. Je coopère pleinement avec l’enquête policière pour expliquer comment cette tragédie s’est produite et je suis en contact avec son mari, lui offrant mon soutien ainsi qu’à sa famille », a tweeté vendredi l’acteur-producteur de 63 ans. « Mon cœur est brisé pour son mari, leur fils et tous ceux qui ont connu et aimé Halyna. »

1-

There are no words to convey my shock and sadness regarding the tragic accident that took the life of Halyna Hutchins, a wife, mother and deeply admired colleague of ours. I’m fully cooperating with the police investigation to address how this tragedy occurred and — AlecBaldwin(HABF) (@AlecBaldwin) October 22, 2021

2- I am in touch with her husband, offering my support to him and his family. My heart is broken for her husband, their son, and all who knew and loved Halyna. — AlecBaldwin(HABF) (@AlecBaldwin) October 22, 2021

Selon le service de police du comté de Santa Fe, des agents ont été envoyés sur le plateau de tournage après qu’un appel au 911 a signalé une fusillade pendant la production. La déclaration a confirmé que Baldwin a tiré avec l’arme, qui a touché Hutchins, 42 ans, et Souza, 48 ans. Hutchins a ensuite été transportée par hélicoptère à l’hôpital de l’Université du Nouveau-Mexique, où elle est décédée. Souza a été emmené en ambulance au centre médical régional Christus St. Vincent, où il a été soigné.

Ce tragique accident rappelle celui qui a tué Brandon Lee durant le tournage du film The Crow en 1993. La famille de l’acteur qui a vécu une tragédie similaire s’est exprimée. « Nos pensées vont à la famille d’Halyna Hutchins et à Joel Souza et à toutes les personnes impliquées dans l’incident sur ‘Rust’ », a tweeté la famille de Lee. « Personne ne devrait jamais être tué par une arme à feu sur un plateau de tournage. Point barre. »

Our hearts go out to the family of Halyna Hutchins and to Joel Souza and all involved in the incident on “Rust”. No one should ever be killed by a gun on a film set. Period. 💔 — Brandon Bruce Lee (@brandonblee) October 22, 2021

Si aucune charge n’a été retenue contre Alec Baldwin, la police de Santa Fe a ouvert une enquête et est à la recherche d’une vidéo car l’accident a peut-être été filmé. Plus tôt vendredi, le porte-parole du shérif Rios a déclaré que le département s’attend à « avoir plus d’informations la semaine prochaine alors que notre enquête se poursuit ».

Rust met également en vedette Jensen Ackles, Travis Fimmel et Frances Fisher. Son histoire suit un garçon de 13 ans livré à lui-même à la frontière américaine dans le Kansas des années 1880. Il part ensuite en fuite avec son grand-père hors-la-loi (Baldwin), qui tue accidentellement un fermier local.

Source : Deadline/ EW / Crédit ©DR