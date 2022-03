Oscars 2022 : Beyoncé et Billie Eilish chanteront ; Rachel Zegler est finalement invitée

Beyoncé et Billie Eilish se produiront sue la scène des Oscars 2022 tandis que Rachel Zegler de West Side Story est finalement invitée à la cérémonie.

Beyoncé sera parmi les interprètes à être sur scène durant la 94e cérémonie des Oscars, aux côtés de Billie Eilish, FINNEAS, Reba McEntire et Sebastián Yatra.

Les artistes interpréteront leurs chansons originales nominées aux Oscars lors de la cérémonie du 27 mars : « Be Alive » de Beyoncé du film La Méthode Williams ; « No Time to Die » d’Eilish et FINNEAS du film James Bond Mourir Peut Attendre ; « Somehow You Do » de McEntire du film Four Good Days ; et « Dos Oruguitas » de Yatra du film d’animation Encanto.

Les quatre chansons ont été nommées dans la catégorie Meilleure chanson originale aux côtés de « Down to Joy » de Van Morrison pour le film Belfast. Morrison avait également été invité à se produire, mais ne pourra pas y assister en raison de son calendrier de tournée.

Notez que selon Deadline, il est possible que la chanson “We Don’t Talk About Bruno,” d’Encanto fasse également partie du spectacle dans un grand numéro musical.

Rachel Zegler de la partie

Autre nouvelle concernant la cérémonie, Rachel Zegler de West Side Story est finalement invitée à présenter un prix. Cette nouvelle parvient alors que Zegler avait annoncé ne pas avoir été conviée aux festivités alors que son film, dont elle est le personnage principal, a été nommé.

Le planning de production de l’actrice à Londres sur le film Disney Blanche-Neige s’est assoupli afin qu’elle puisse se rendre à Los Angeles et assister à la cérémonie en direct au lieu de la regarder depuis son canapé, comme elle l’a indiqué sur Instagram ce week-end. Ses followers étaient alors furieux d’apprendre que l’actrice n’avait pas été conviée.

Zegler qui joue Maria dans West Side Story a remporté le Golden Globe de la meilleure actrice dans une comédie musicale / comédie pour le remake du long métrage musical de 1961, mais elle n’est pas nommée pour l’Oscar.

Regina Hall, Amy Schumer et Wanda Sykes co-animeront la cérémonie, tandis que la gamme de présentateurs comprend Samuel L. Jackson, Jennifer Garner, Daniel Kaluuya, Youn Yuh-jung, Simu Liu, et plus encore.

Les Oscars 2022 seront diffusés en direct dans la nuit du 27 au 28 mars sur Canal+.

