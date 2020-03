Disney + reporte son lancement à Avril en France à cause du confinement !

Kevin Mayer, Président Direct-To Consumer & International de The Walt Disney Company, a déclaré dans un communiqué que la Firme et lui même étaient « Soucieux d’agir de façon responsable depuis toujours, Disney répond à la demande du Commissaire européen au marché intérieur Thierry Breton de soutenir l’effort collectif pour le bon fonctionnement des infrastructures haut débit. En prévision d’une forte demande pour Disney+, nous mettons en place de manière proactive des mesures pour réduire l’utilisation globale de la bande passante d’au moins 25% dans les pays lançant Disney+ le 24 mars. »Disney s’engage à surveiller le trafic Internet dans les prochains jours, et travaillera en étroite collaboration avec les fournisseurs d’accès pour, si nécessaire, réduire davantage les débits et s’assurer qu’ils ne sont pas surchargés par la demande des utilisateurs.

Il faut dire qu’avec le confinement, le trafic internet du pays à décuplé selon plusieurs opérateurs. Selon les chiffres fournis par le patron d’Orange, rien qu’en France, « le télétravail a été multiplié par 7, les visioconférences par 2, et le trafic WhatsApp par 5 ». Sans parler des activités de streaming légales ( ou non) ainsi que les jeux en lignes, ou les téléchargements multiples.

Rendez vous donc le 7 Avril prochain pour découvrir Disney+.

Crédit photo : ©Disney