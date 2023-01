Doctor Who saison 14 : Deux nouvelles recrues rejoignent Ncuti Gatwa

Anita Dobson et Michelle Greenidge rejoignent Ncuti Gatwa dans la prochaine saison de Doctor Who.

Doctor Who fêtera son 60e anniversaire avec trois épisodes spéciaux à venir en novembre de cette année. Pour l’occasion, David Tennant fera son retour, mais ces épisodes introduiront également la nouvelle itération du personnage, joué par Ncuti Gatwa (Sex Education), qui a été annoncé l’année dernière comme le nouveau protagoniste de la série emblématique.

Il y a quelques mois, la BBC confirmait que Millie Gibson (Coronation Street) rejoindrait Gatwa en tant que compagne de voyage du Docteur. Et maintenant, deux nouveaux visages sont prêts à se lancer dans la nouvelle aventure. Anita Dobson (EastEnders) et Michelle Greenidge (After Life, It’s a Sin) devraient faire partie du casting pour la prochaine saison de la série.

Pour le moment, aucune information n’a été partagée sur les rôles que joueront les actrices. On ne sait pas si ce seront des rôles sur la longueur ou si ce seront de simples apparitions en guest stars, le temps d’un épisode.

🚨 Cast announcements 🚨 Anita Dobson and Michelle Greenidge (@miche_greenidge) join the next series of #DoctorWho pic.twitter.com/k4ikmMDYOd — Doctor Who (@bbcdoctorwho) January 20, 2023

Bien qu’il reste encore un peu de temps à attendre pour les spéciaux très attendus, qui accueilleront à nouveau David Tennant (qui incarnera désormais le Quatorzième Docteur) et Catherine Tate qui revient dans le rôle de Donna Noble), un premier aperçu a été dévoilé pendant les fêtes.

Les épisodes spéciaux mettront également en vedette Neil Patrick Harris en tant que méchant principal et le retour de certains personnages classiques, tels que Mavic Chen, le président du système solaire au 40e siècle, qui est apparu pour la dernière fois en 1966.

La prochaine saison de Doctor Who, ainsi que les épisodes spéciaux, seront sous la bannière de Russell T. Davis, qui fait son retour en tant que showrunner. Davis est la personne responsable du renouveau de la franchise en 2005, ce qui lui a valu les éloges de nombreux fans. Cependant, il a quitté la série en 2009 et a travaillé sur d’autres succès comme Years and Years, A Very English Scandal et It’s a Sin.

Quand Doctor Who reviendra, la série sera disponible sur Disney+ qui a récemment acquis les droits de diffusion mondiale en dehors du Royaume-Uni et de l’Irlande.

Crédit ©BBC