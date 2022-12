Doctor Who : David Tennant reprend du service pour les 60 ans ! (Trailer)

Allons-y ! David Tennant et Catherine Tate sont de retour dans le trailer des épisodes des 60 ans de Doctor Who, avec Neil Patrick Harris en guest star.

Cette année, il n’y a pas d’épisode spécial de Doctor Who pour les fêtes, mais les fans ont tout de même droit à un petit cadeau pour patienter jusqu’à l’année prochaine. En effet, la BBC a dévoilé un trailer d’une minute pour les trois épisodes spéciaux qui fêteront les 60 ans de la série culte.

Comme annoncé il y a plusieurs mois, David Tennant reprendra exceptionnellement le rôle titre et Catherine Tate reviendra dans le rôle de Donna Noble. On peut ainsi les découvrir dans ce teaser très prometteur. Donna est en danger car on peut entendre le Docteur dire que si elle se souvient de lui, « elle mourra ».

On peut également voir Neil Patrick Harris dans un rôle non divulgué, mais il joue clairement un méchant avec un drôle d’accent. De plus, ce teaser révèle un personnage nommé Rose (un prénom familier des fans de Doctor Who) jouée Yasmin Finney et est aussi rempli de monstres divers et variés.

Après ces trois épisodes spéciaux, Tennant et Tate passeront la main à Ncuti Gatwa et Millie Gibson qui incarneront respectivement le Quinzième Docteur et Ruby Sunday, la camarade du Time Lord.

Les fans avaient été amenés à croire que Gatwa ferait ses débuts en tant que Docteur à la fin du temps de Jodie Whittaker passé dans le TARDIS en octobre et ont été surpris lorsque Whittaker s’est « régénérée » en Tennant, qui a précédemment joué le Doctor pendant cinq ans, à partir de 2005.

Notez qu’il va falloir être patient pour voir ces épisodes spéciaux, sous la houlette de Russel T. Davies de retour, puisqu’ils ne seront pas diffusés avant novembre 2023 sur la BBC au Royaume-Uni. En France, les nouveaux épisodes de Doctor Who seront désormais diffusés sur Disney+.

Doctor Who – Teaser Trailer 60th aniversary specials