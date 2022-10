Doctor Who : Disney+ obtient les droits exclusifs de la série en 2023

La série Doctor Who sera diffusée exclusivement sur Disney+ à partir de 2023 en dehors du Royaume-Uni et de l’Irlande.

C’est officiel, Doctor Who a une nouvelle maison. Disney+ a décroché le jackpot en s’assurant les droits internationaux de la série en dehors du Royaume-Uni et de l’Irlande où la série est diffusée sur la BBC.

It’s almost time for #DoctorWho‘s next regeneration! Coming in 2023 to #DisneyPlus. pic.twitter.com/5jeZrvRhg8

— Disney+ (@DisneyPlus) October 25, 2022