Black Panther 2 Wakanda Forever : Michaela Coel rejoint le film Marvel

Michaela Coel rejoint le casting du film Marvel Black Panther 2 Wakanda Forever.

Michaela Coel part pour le Wakanda. L’actrice-scénariste-réalisatrice britannique de la série I May Destroy You a rejoint le casting du film Marvel Black Panther 2 Wakanda Forever. Pour le moment, on ne sait pas qui elle incarnera dans le film qui vient de démarrer sa production à Atlanta.

Coel est une récente nommée aux Emmy Awards pour sa série limitée émouvante I May Destroy You, qui a décroché neuf nominations plus tôt ce mois-ci. Coel elle-même a obtenu trois nominations individuelles pour l’actrice principale, la réalisation et l’écriture. Elle est également connue pour ses apparitions dans Black Mirror, Black Earth Rising et Chewing Gum (une autre de ses créations).

Le réalisateur original de Black Panther, Ryan Coogler, est de retour pour Wakanda Forever, qui poursuivra l’histoire de la nation africaine fictive de Marvel sans la star Chadwick Boseman, décédée d’un cancer du côlon l’année dernière à l’âge de 43 ans. Le président de Marvel Studios, Kevin Feige, a déjà déclaré que le nouveau film « honorerait l’héritage » de Boseman et ne recasterait pas son rôle de T’Challa.

Winston Duke (M’Baku), Lupita Nyong’o (Nakia), Danai Gurira (Okoye), Martin Freeman (Everett K. Ross), Letitia Wright (Shuri) et Angela Bassett (Ramonda) sont tous attendus de retour pour la suite.

Le réalisateur Ryan Coogler a co-écrit le scénario avec Joe Robert Cole. La production a commencé fin juin à Atlanta, en Géorgie, et une partie du tournage devrait avoir lieu plus tard à Worcester, dans le Massachusetts.

Black Panther : Wakanda Forever sortira le 8 juillet 2022. En attendant, le premier film est disponible sur Disney+.

Source : Variety / Crédit ©Johan Sandberg