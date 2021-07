Army of the Dead 2 : Zack Snyder revient pour la suite chez Netflix

Après avoir signé un contrat exclusif avec Netflix, Zack Snyder est en train de développer une suite à son épopée zombie Army of the Dead.

C’est officiel, Zack Snyder et Netflix travaillent sur Army of the Dead 2, une suite de l’épopée d’action zombie de Snyder. Ce n’est pas une surprise puisque le film se terminait sur une scène qui clairement, mettait en place la suite possible au Mexique avec Vanderohe ( Omari Hardwick).

Le long-métrage est aussi rempli d’éléments qui pourraient constituer une suite comme l’exploration des zombies Alpha ou encore les aliens aperçus au début du film. Il y a également Kate (Ella Purnell) la fille de Scott (Dave Bautista) qui a survécu au massacre. Clairement, Snyder a mis des choses en place pour une trilogie dans ce vaste univers.

THR rapporte que Snyder a signé un accord d’exclusivité avec Netflix. Le steamer a ainsi la priorité sur les projets de Snyder. Cela inclura le développement d’Army of the Dead 2, que le réalisateur réalisera après son autre projet avec le streamer, Rebel Moon. Aucun autre détail n’est connu pour le moment, mais Snyder teasait qu’il avait une idée pour le film.

Netflix a récemment révélé que Army of the Dead avait été regardé par 75 millions de foyers au cours de ses 28 premiers jours sur la plateforme, se classant dans le top 10 de leurs films les plus regardés. Il occupe actuellement la huitième position du classement, à égalité avec Project Power.

Snyder travaillait sur Army of the Dead depuis des années et le réalisateur était un énorme coup pour Netflix après sa relation tumultueuse avec Warner Bros. au cours des dernières années. Dès le début, Netflix voyait un potentiel de franchise dans le film et le succès du premier volet d’Army of the Dead indique qu’ils avaient raison.

Notez que Army of Thieves, un film spin-off réalisé par Matthias Schweighöfer qui joue Dieter, est en route et arrivera bientôt sur la plateforme.

