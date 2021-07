Army of Thieves : Premières images de la préquelle d’Army of The Dead

Découvrez les premières images du film Army of Thieves, préquelle du film de Zack Snyder, Army of The Dead.

Zack Snyder a teasé la prochaine préquelle de son thriller zombie Army of The Dead avec quelques premières images de Army of Thieves postées sur les réseaux sociaux Le réalisateur a partagé un quatuor d’images sur son compte Twitter, confirmant que le film arrivera bientôt sur Netflix.

Notez cependant que Snyder ne sera pas à la réalisation, c’est Matthias Schweighofer, qui reprend les rênes. Il reprendra également son rôle de Ludwig Dieter, le craker de coffres-forts allemand du premier film.

Snyder a écrit dans son message: « Voici Army of Thieves. La préquelle pleine d’action de Army of the Dead, réalisée par et avec Matthias Schweighöfer, arrive bientôt sur Netflix. #ArmyOfThieves. »

Bien que l’on ne sache pas grand-chose actuellement sur le film, il se déroule avant le scénario de Army of The Dead, centré sur Dieter au tout début de l’épidémie de zombies. Dieter est embauché par une femme pour entrer par effraction dans un coffre-fort avec un groupe divers de voleurs en herbe.

Au casting on trouve également Nathalie Emmanuel, Ruby O. Fee, Jonathan Cohen et Guz Khan.

Zack Snyder et Deborah Snyder seront les producteurs du film, basé sur une histoire de Snyder et Shay Hatten.

Crédit ©Netflix