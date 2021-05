Army of the Dead 2 : Zack Snyder a une idée de fou pour la suite

Zack Snyder dit qu’il a une idée complètement dingue pour Army of the Dead 2.

Le film Army of the Dead est un énorme succès pour Netflix et ce n’est qu’une question de temps avant que la suite ne soit officiellement commandée. La fin du film est clairement ouverte sur une suite et Snyder a déjà des plans si le second film se met en place.

Dans une interview avec Indiewire, la productrice Deborah Snyder a confirmé les plans de suite potentiels en disant : « Vous voulez toujours que la version que vous faites soit aussi bonne que possible, mais je pense qu’il y a encore plus d’histoire à raconter, et je sais que Zack et Shay [Hatten, le co-scénariste] ont beaucoup d’idées qui sont en quelque sorte étoffées. S’il y avait un appétit pour un autre film, je pense que nous sommes prêts à le faire. »

Zack Snyder lui-même a également discuté de la possibilité d’une suite. (Attention, sa réponse contient des spoilers sur la fin du premier film).

Il confie : « Shay et moi savons exactement ce qui se passe ensuite et c’est fou … Je le ferais dans la seconde. Ce que nous avons prévu est trop fou. Une fois que nous avons su que Vanderohe était mordu, et qu’il partait à Mexico, j’ai dis, «Tu sais ce qui va se passer ? » Et puis je me suis lancé. Et quand ça s’est terminé, Shay a dit, ‘OK’. »

La scène finale du film a montré que Vanderohe (Omari Hardwick) avait été mordu par un zombie alors qu’il atterrissait à Mexico, donc cela semblait le point d’intrigue parfait à utiliser pour une suite.

Pour le moment, la suite n’est pas officielle, mais il serait surprenant que Army of the Dead n’obtienne pas de suite directe étant donné l’effort que Netflix a déjà déployé dans la franchise. Il y a d’ores et déjà deux autres projets en développement qui se déroulent dans l’univers de Army of the Dead.

Le premier sera Army of Thieves, qui servira de préquelle centrée sur Dieter le personnage joué par Matthias Schweighofer. Le film se déroulera au tout début de l’épidémie de zombies à Las Vegas et présentera Dieter qui profite de l’occasion pour commettre un vol. L’autre projet en cours est une série préquelle animée appelée Army of the Dead: Lost Vegas. qui reviendra sur les origines des zombies.

En attendant, Army of the Dead est disponible sur Netflix.

Source : Indiewire / Crédit ©Netflix