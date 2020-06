Mamma Mia 3 : « C’est censé être une trilogie » tease la productrice

La productrice de Mamma Mia tease un troisième film pour la saga inspirée par la musique du groupe ABBA.

Après Mamma Mia 1 et 2, il est bien possible qu’un troisième volet voit prochainement le jour. La productrice Judy Craymer, qui a orchestré la comédie musicale originale et produit l’adaptation du film de 2008 et sa suite de 2018, dit qu’un troisième film est en préparation, potentiellement avec de nouvelles chansons d’ABBA.

Dans une interview avec le Daily Mail, Craymer a teasé qu’elle avait prévu le troisième opus avant la pandémie de COVID-19 : « J’étais censée faire ça, dans ma tête, pendant ces mois. Mais ensuite, j’ai été frappé par le brouillard COVID », a déclaré Craymer au média britannique. « Je pense qu’un jour il y aura un autre film, parce que c’est censé être une trilogie. Je sais qu’Universal voudrait que je le fasse. »

Alors que le second film, Mamma Mia! Here We Go Again a rapporté moins que son prédécesseur, ce fut tout de même un succès substantiel au box-office, avec près de 400 millions de dollars récoltés dans le monde.

Les deux films suivent l’histoire de Sophie (Amanda Seyfried), et sa relation avec sa mère Donna (Meryl Streep) et ses trois pères possibles (Pierce Brosnan, Colin Firth et Stellan Skarsgård), le tout sur la musique d’ABBA.

Pour le moment, on ne sait rien de ce troisième film en dehors du fait que Craymer voudrait utiliser les nouvelles chansons écrites par le groupe qui devraient bientôt sortir.

Pour le moment, rien n’est gravé dans la pierre, mais Judy Craymer espère compléter sa trilogie un jour.

Source : Daily Mail / Crédit ©Universal