Aya et la Sorcière : Images du prochain film Ghibli

Découvrez les images du film d’animation Aya et la Sorcière, prochaine production des studios Ghibli.

Récemment, les studios Ghibli ont dévoilé les premières images de leur prochain film d’animation, Aya et la Sorcière, via le site japonais Natalie. Réalisé par Gorô Miyazaki, le film est basé sur le livre pour enfants Earwig and the Witch de Diana Wynne Hones. C’est le premier long métrage des studios entièrement créé en CG (généré par ordinateur).

Dans le livre de Jones, Aya est une jeune orpheline qui se retrouve adoptée par une terrible sorcière. Avec l’aide d’un chat qui parle, elle doit utiliser son intelligence si elle veut survivre à sa nouvelle maison surnaturelle.

Notez que ce long métrage fait partie de la sélection officielle du Festival de Cannes 2020. Cette année, le festival est différent puisque qu’il ne s’est pas tenu normalement à cause du coronavirus.

Pour le moment, Aya et la Sorcière n’a pas de date de sortie.

Source : Natalie / Crédit ©Ghibli