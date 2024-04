Marvel Studios : Perte d’argent sur les deux films MCU sortis en 2023

Selon un nouveau rapport, Marvel Studios aurait perdu de l’argent sur les deux films récents du MCU.

2023 n’aura pas été une très bonne année pour Marvel. Un nouveau rapport a confirmé ce que beaucoup attendaient : deux échecs de Marvel Studios en 2023 ont fait perdre de l’argent à l’entreprise.

Le MCU a été un mélange de réactions positives et négatives depuis 2021. Les phases 4 et 5 ont offert des points forts comme Spider-Man : No Way Home, mais aussi des bas comme Eternels (bien que sous-estimé), Secret Invasion ou Ant-Man et la Guêpe : Quantumania.

Un récent rapport de Bloomberg a confirmé que deux films des studios Marvel ont perdu de l’argent en 2023 : The Marvels et Ant-Man et La Guêpe : Quantumania. Evidemment, cela ne devrait pas surprendre, car le box-office parle de lui-même, The Marvels étant le pire résultat en salles de l’histoire du MCU.

The Marvels n’a rapporté que 206,1 millions de dollars au box-office mondial sur un budget rapporté de 274,8 millions de dollars (selon The Numbers), ce qui en fait le quatrième film le plus cher de l’histoire du MCU.

Cependant, The Marvels a clairement été victime d’une mauvaise presse qui a assassiné le film avant même sa sortie. Cela ne l’a pas aidé à e relevé même si la majorité des critiques été au final positives.

Alors que la sortie en salles de The Marvels a été la plus catastrophique de l’histoire du studio, Quantumania a démarré 2023 par un début étonnamment mouvementé. Ant-Man 3 a gagné 476 millions de dollars sur un budget annoncé de 200 millions de dollars, mais au-delà des informations financières, il a brisé une partie de la confiance des fans inconditionnels du MCU.

Le méchant présenté comme l’antagoniste principal de la saga multivers, Kang le Conquérant, a eu des débuts difficiles. L’acteur Jonathan Majors a été arrêté le mois suivant la sortie du film et a depuis été licencié par Marvel.

Evidemment, 2023 n’a pas été que désastre pour Marvel puisque Les Gardiens de la Galaxie 3 et la saison 2 de Loki ont réussi à briller.

Marvel Studios cherche à rebondir en 2024 avec un nouveau film en salles qui cherchera à bénéficier de la nostalgie de la franchise. Deadpool & Wolverine est presque attendu comme le messie pour aidé Marvel a retrouvé les bonnes grâces du public. Selon les premières prédictions, le troisième volet de Deadpool devrait être le plus gros succès (tous studios confondus) de 2024, remettant ainsi Marvel et Disney sur de bons rails pour la suite.

Source : Bloomberg / Crédit ©Marvel