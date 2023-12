Avengers 5 : Marvel se sépare de Jonathan Majors après avoir été jugé coupable

Avengers 5 change de titre et sera sans Jonathan Majors, licencié par Marvel

L’annonce ne s’est pas faite attendre : quelques heures après le verdict du jugement à l’encontre de Jonathan Majors pour abus et violence envers son ex compagne, Marvel a annoncé l’exclusion de l’acteur de ses studios.

Celui qui devait incarner l’un des vilains les plus iconiques du monde de Marvel en Comics, introduit avec Loki et Ant-Man 3, est donc exit du MCU.

Une annonce aux lourdes conséquences, puisque le 5ème opus de la franchise Avengers, intitulé The Kang Dynasty, qui a déjà souffert de nombreux problèmes, va devoir complètement être réinventé, étant donné que le personnage de Majors était l’élément clé de l’intrigue : Kang le conquérant.

D’après Hollywood Reporter, Marvel ne va pas lâcher le film pour autant, malgré un changement de réalisateur, et l’arrivée de nouveaux scénaristes à la réécriture du film, dont notamment le créateur de Loki, ainsi que le scénariste de Doctor Strange 2.

On ne sait pas si Marvel va choisir un nouvel acteur pour incarner Kang, puisque le personnage est d’ores et déjà bien installé dans les diverses intrigues du MCU, ou s’en débarrasser définitivement. Ce que l’on sait c’est que le film ne sera plus référé par son titre : The Kang Dynasty. Il sera seulement Avengers 5.

Une situation qui n’arrange pas le MCU, qui souffre depuis la fin de sa phase 4, avec de nombreux échecs au Box-Office, de celui de Ant-Man 3 : Quantumania à The Marvels, qui est le film qui enregistre el pire Box-office depuis le lancement de Marvel sur grand écran.

Pour le moment, Marvel n’a pas fait d’annonce officielle au-delà du licenciement de Jonathan Majors. Le film Avengers 5 est toujours prévu pour le mai 2026.

source : Hollywood reporter / Crédit photo : ©droits réservés