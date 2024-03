Marvel aurait abandonné les films Ant-Man 4, Captain Marvel 3 et Eternels 2

Une rumeur annonce que Marvel aurait abandonné ses plans pour les films Ant-Man 4, Captain Marvel 3 et Eternels 2.

À la lumière des récents commentaires du PDG de Disney, Bob Iger, sur le fait de mettre l’accent sur la qualité plutôt que sur la quantité des films et séries du MCU, Marvel Studios aurait abandonné ses projets pour Ant-Man 4, Captain Marvel 3 et Eternels 2. Bob Iger aurait même personnellement arrêté Eternels 2, bien que Kevin Feige, le patron de Marvel, veuille le maintenir en développement.

La nouvelle de ce supposé bouleversement nous vient du toujours très bien informé Daniel Richtman qui affirme que ces projets désormais abandonnés ont été jugés trop « risqués » par Iger et qu’il n’y avait aucun avenir pour eux.

Selon Ritchman, Feige s’est battu pour garder Eternels 2 mais il a finalement été écrasé par Iger et son hypothèse selon laquelle la suite se révélerait probablement être un autre désastre au box-office Marvel.

Si vous avez suivi les succès et les échecs de Marvel, ces trois films en particulier ont eu des résultats décevants, relativement parlant, auprès des critiques et au box-office mondial. Eternels a rapporté 402 millions de dollars, Ant-Man et la Guêpe Quantumania a récolté 476 millions et The Marvels a récolté 206 millions de dollars.

Eternels et The Marvels sont des films sous-estimés qui ont été victimes de mauvaises critiques non justifiées avant même de sortir. Les films ne sont pas aussi mauvais que ce que certains ont prétendu mais ils ont malheureusement été jugés avant même d’avoir une chance d’être vus, heurtant leurs succès en salles.

Mais les résultats sont ce qu’ils sont et Disney est un business qui cherche à faire du chiffre. On comprend donc que les suites soient abandonnées. Cependant, il ne serait pas malin de la part de Disney et Marvel de laisser tomber ses actrices de The Marvels qui méritent plus, surtout Iman Velani qui est un véritable rayon de soleil dans le rôle de Kamala Khan. Espérons que Young Avengers soit encore dans les tuyaux parce que Miss Marvel a beaucoup de potentiel.

Quant à Ant-Man et la Guêpe ? Ils peuvent toujours apparaître en tant qu’Avengers dans d’autres projets. Mais Eternels 2 devra probablement rester une situation de « ce qui aurait pu être », le public ne devrait pas s’attendre à les revoir de sitôt ce qui est bien dommage parce qu’ils apportaient une autre dimension au MCU.

On notera que ces trois propriétés ne sont pas les seuls à arriver à leur fin. She-Hulk ne semble pas avoir droit à une deuxième saison, Loki semble être terminé, il n’y aura certainement pas de saison 2 de Secret Invasion et Ironheart (qui a été filmée mais pas diffusée) reste suspendu indéfiniment.

Disney a encore quelques séries prévues à venir comme Agatha, une histoire loin du territoire traditionnel du MCU basée sur la méchante de WandaVision. Il a aussi le prochain revival de Daredevil, Born Again qui arrive bientôt et Wonder Man est en production.

Source : Daniel Richtman / Crédit ©Marvel