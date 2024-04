DC : Zack Snyder révèle son souhait pour le nouvel Univers DC de James Gunn

Zack Snyder partage ce qu’il espère voir dans l’univers DC de James Gunn et quel personnage il est ravi de voir rebooter.

Entre 2013 et 2023, Warner Bros s’est lancé dans la création d’une chronologie de films avec un univers de super-héros interconnecté basé sur les icônes de DC Comics. Cependant, de multiples bouleversements créatifs en coulisses et des résultats difficiles au box-office ont conduit à la création du nouvel univers DC, co-dirigé par Peter Safran et James Gunn.

Zack Snyder était à l’origine du précédent DCEU et a tenté de mettre sa vision à exécution avec difficulté avant de quitter le navire. Dans une nouvelle interview avec CBR, on a demandé à Snyder – désormais occupé avec la franchise Rebel Moon – ce qu’il espérait voir se concrétiser dans le DC Universe de Gunn.

« Vous savez, je suis un livre plutôt ouvert. J’ai vraiment l’impression, vous savez, que si les personnages sont traités avec respect et mythologiquement corrects, alors je suis partant. Je suis là. Voyons ce qui se passe. Je suis plutôt excité, » confie Snyder.

Snyder a également été interrogé sur le personnage qu’il est personnellement ravi de voir s’épanouir à nouveau. Sans surprise, c’est le premier qui sera exploré par Gunn dans le nouveau DCU. « Eh bien, je veux dire, nous allons avoir Superman très bientôt, donc nous verrons à quoi ça ressemble. »

Même si pour le moment Snyder est occupé avec ses autres franchises chez Netflix, cela soulève toujours la question de savoir si le réalisateur pourrait un jour entreprendre un nouveau projet pour DC Studios.

D’après des interviews passées, Snyder ne semble certainement pas être contre l’idée de revisiter le paysage de DC. L’univers DC ayant plusieurs films et séries en préparation pour le Chapitre 1, « Dieux et Monstres » il existe de nombreuses options pour Snyder s’il le souhaite et si sa relation avec Waner est en bons termes.

En attendant, Snyder et le reste des fans de DC pourront voir la nouvelle version de Superman dans les salles du monde entier en juillet 2025.

