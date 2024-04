American Horror Story Delicate : Révélations avant le final (spoilers)

L’avant-dernier épisode de American Horror Story Delicate fait de grandes révélations avant le final la semaine prochaine. Spoilers.

Après avoir révélé qu’Anastasia Romanov était une sorcière, American Horror Story Delicate a décidé d’enrôler Mia Farrow, Frank Sinatra, Sharon Tate et Roman Polansky dans leur délire.

L’avant-dernier épisode de la saison nous ramène à Manhattan en 1967, où une Mia Farrow complètement dépassée, est en plein tournage de Rosemary’s Baby. Nous vivons un moment entre l’actrice et son mari de l’époque, Frank Sinatra, qui menace de divorcer si elle ne quitte pas le film. Il lui demande : « Comment peux-tu espérer être une bonne mère si c’est ce que tu recherches ? » à quoi elle répond : « Je vais trouver une solution. Les femmes le font toujours. »

Nous avons ensuite droit à une horrible séquence de Farrow hallucinant dans sa loge, apparemment enceinte d’un véritable bébé démon qui la fait saigner abondamment sur le sol. Un ton familier et doux juste à l’extérieur de la pièce fait sortir Farrow de son état frénétique, et lorsqu’elle ouvre la porte pour remercier son mystérieux sauveur, elle est accueillie par nul autre que Siobhan. Et juste au cas où vous n’auriez pas compris les interminables indices contextuels, la caméra zoome ensuite lentement sur le script Rosemary’s Baby entre les mains de Siobhan. Subtile…

Qu’est-ce que cette séquence d’ouverture sous-entend ici ? Que Farrow a été entraînée dans la toile maléfique de Siobhan ? Cela semble beaucoup, mais pas autant que le bref échange que Farrow a avec Sharon Tate dans cet épisode. « Le diable est beau », la prévient Tate. « Il se trouve là où tu ne l’attend jamais. », lui dit-elle grosso-modo. Apparemment c’est une phrase que Tate a réellement prononcé.

Le stalker révélé

En revenant dans le présent, l’épisode révèle enfin qui est la personne qui harcelait et terrorisait Anna au début de la saison. Alors que la jeune actrice se rend à Los Angeles après avoir été nommée pour un Oscar, elle tombe sur Cora, la réceptionniste du Dr Hill. Il est révélé qu’elle a eu une liaison avec Dex et que c’est elle qui lui jouait des tours pendant des mois.

Mais maintenant, elle vient en paix. Elle met Anna en garde sur le fait que les femmes qui travaillent avec le Dr Hill « font quelque chose » à son bébé.

Désormais au courant de l’infidélité de Dex, Anna le met à la porte puis se rend aux Oscars avec Siobhan. Elle se sent mal et semble avoir des contractions, mais Siobhan la force à rester jusqu’à sa catégorie. Anna hoche la tête, et quand son tour arrive… elle gagne l’Oscar de la meilleure actrice ! Anna et Siobhan célèbrent avec un baiser (complètement gratuit) et Anna monte sur scène pour accepter son prix.

Son discours est interrompu par une hallucination de sa mère (probablement l’œuvre de Siobhan), mais honnêtement, c’est pour le mieux parce que qui allait-elle remercier ? Le gars qui a menti disant qu’il avait écrit le film et qui s’est ensuite « suicidé » ? La publiciste séculaire qui a utilisé la magie noire pour conquérir la saison des récompenses ? Ou son ordure de mari qui ne l’a jamais vraiment soutenue et l’a trompée sans vergogne ? Son bébé (démon) est en route et c’est tout ce qui compte !

La semaine prochaine, c’est le final et comme le révèle la promo, Anna découvre le vrai visage de Siobhan. « Tu es un monstre, » dit Anna, ce à quoi Siobhan répond : « Je suis bien pire. » Ça promet !

American Horror Story Delicate est disponible en France sur MyCanal. Les saisons précédentes de l’anthologie sont à voir sur Disney+.

American Horror Story Delicate – Trailer season finale