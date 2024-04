The Witcher : La saison 5 sera la dernière

Netflix annonce que la saison 5 de The Witcher sera la dernière.

C’est officiel, The Witcher se terminera avec la saison 5. Netflix a annoncé cette semaine que l’adaptation en série fantastique des romans de l’auteur Andrzej Sapkowski avait été renouvelée pour une saison 5, qui sera également la dernière de la série.

La production de la saison 4 a officiellement commencé, avec Liam Hemsworth reprenant le rôle de Geralt de Riv après le départ de l’ancienne star Henry Cavill. Cette nouvelle fournée d’épisodes sera tournée à la suite de la saison 5.

Les deux dernières saisons adapteront désormais les événements des livres Le Baptême du Feu, La Tour de l’Hirondelle et La Dame du Lac.

« C’est avec une immense fierté que nous commençons le tournage de notre avant-dernière saison de The Witcher avec un casting exceptionnel, y compris de nouveaux ajouts passionnants, portée par Liam Hemsworth dans le rôle de Geralt de Riv », a déclaré la créatrice et showrunner Lauren Schmidt Hissrich dans un communiqué publié par Tudum.

« Nous sommes ravis de pouvoir mener les livres d’Andrzej Sapkowski à une conclusion épique et satisfaisante. Ce ne serait pas notre série si nous ne poussions pas notre famille de personnages dans leurs limites absolues – restez à l’écoute pour voir comment l’histoire se termine, » dit-elle.

Netflix a annoncé le renouvellement de la série et le début de la production avec des images de la table des acteurs, montrant Hemsworth aux côtés d’Anya Chalotra, Freya Allan et Joey Batey, qui reviennent respectivement sous le nom de Yennefer, Ciri et Jaskier.

It’s official, The Witcher season 4 is in production. But that’s not all, we’re already planning season 5, which will be the final season and bring this epic show to a fitting conclusion. See you on The Continent. pic.twitter.com/c0ilUCWYkF — The Witcher (@witchernetflix) April 18, 2024

« Après les événements choquants qui ont modifié le continent et qui ont clôturé la saison 3, la nouvelle saison suit Geralt, Yennefer et Ciri, qui doivent traverser le continent ravagé par la guerre et ses nombreux démons les uns des autres », indique le communiqué officiel de la saison 4. « S’ils peuvent accueillir et diriger les groupes d’inadaptés dans lesquels ils se trouvent, ils ont une chance de survivre au baptême du feu et de se retrouver. »

Les nouveaux venus dans le casting incluent Laurence Fishburne (The Matrix, John Wick) dans le rôle du barbier-chirurgien préféré des fans, Sharlto Copley (District 9, Monkey Man) dans le rôle du tristement célèbre chasseur de primes Leo Bonhart, James Purefoy (The Follow, Solomon Kane) dans le rôle d’Emhyr. Skellen, conseiller judiciaire et espion de haut rang, et Danny Woodburn (Watchmen, Mirror Mirror) dans le rôle du nain Zoltan.

En attendant les deux dernières saisons, les trois premières saisons de The Witcher sont disponibles sur Netflix.

Source : EW / Crédit ©Netflix