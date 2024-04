Fallout : Saison 2 commandée par Amazon

La série Fallout, basée sur le jeu vidéo du même nom, reviendra bien pour une saison 2.

C’est officiel, Fallout reviendra bien pour une seconde saison. A la suite du démarrage phénoménal de la série, Prime Video annonce le renouvellement de sa dernière série à succès, Fallout, pour une deuxième saison.

Au cours de ses quatre premiers jours, la série a remporté un véritable succès auprès du public mondial, se classant parmi les trois titres les plus regardés de l’histoire du service et la saison la plus regardée depuis Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir.

La première saison de Fallout a été diffusée en exclusivité sur Prime Video le jeudi 11 avril dans plus de 240 pays et territoires à travers le monde. Fallout est la dernière nouveauté pour les abonnés du catalogue Prime Video.

La série est produite par Kilter Films et les producteurs exécutifs Jonathan Nolan et Lisa Joy. Jonathan Nolan a réalisé les trois premiers épisodes. Geneva Robertson-Dworet et Graham Wagner sont producteurs exécutifs, créateurs et co-showrunners.

« Jonah, Lisa, Geneva et Graham ont captivé le monde entier avec cette série révolutionnaire et délirante. La barre était haute pour les amateurs de ce jeu vidéo emblématique et, jusqu’à présent, il semble que nous ayons dépassé leurs attentes, tout en amenant des millions de nouveaux fans à la franchise. Les acteurs, Ella Purnell, Aaron Moten, Walton Goggins et Kyle MacLachlan, ont tout donné », a déclaré Jennifer Salke, directrice d’Amazon MGM Studios. « Nous tenons à remercier Jonah et Lisa, ainsi que nos amis de Bethesda, de même que Geneva et Graham, qui nous ont rejoints en tant que showrunners. Nous sommes ravis d’annoncer la deuxième saison après seulement une semaine de diffusion et d’emmener les spectateurs encore plus loin dans le monde surréaliste de Fallout. »

L’équipe de la série s’est exprimée via un communiqué pour cette saison 2 : « Merci et un immense bravo à nos brillants showrunners, Geneva et Graham, à nos superbes acteurs, à Todd et James et à toutes les légendes de Bethesda, ainsi qu’à Jen, Vernon et à l’équipe d’Amazon pour leur incroyable soutien à cette série. Nous sommes impatients de faire exploser le monde à nouveau », ont déclaré Jonathan Nolan et Lisa Joy, de Kilter Films.

« Merde alors ! Merci à Jonah, Kilter, Bethesda et Amazon d’avoir eu le courage de créer une série qui aborde avec gravité tous les problèmes les plus sérieux de la société actuelle : « le cannibalisme, l’inceste… et les gâteaux à la gelée ». La suite est à venir », ont déclaré Geneva Robertson-Dworet et Graham Wagner, producteurs exécutifs, créateurs et co-showrunners.

« C’est l’un des projets les plus spectaculaires auxquels nous ayons participé. Jonah et son équipe ont fait un travail incroyable, et nous sommes ravis non seulement de l’accueil réservé à la série, mais aussi de pouvoir travailler encore plus avec ces personnes extraordinaires », a déclaré Todd Howard, producteur exécutif de Bethesda Game Studios.

Comme cela a été déjà indiqué, la saison 2 verra l’arrivée des Ecorcheurs, ennemis emblématiques du jeu vidéo.

Crédit ©Amazon Prime Video