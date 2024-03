Max : La plateforme Warner Bros. Discovery arrive enfin en France !

Warner Bros. Discovery annonce enfin une date pour le lancement de la plateforme de streaming Max en France.

Warner Bros. Discovery a annoncé que Max, son nouveau service de streaming, sera lancé dans les premiers pays européens dès le 21 mai, puis en France avant les Jeux Olympiques de Paris 2024.

Max réunit les programmes incontournables de HBO et Warner Bros., les contenus de Discovery, et des événements sportifs internationaux majeurs via Eurosport pour offrir une expérience de visionnage unique à tous les membres du foyer. Avec des séries événements, des films iconiques, des compétitions sportives incontournables ainsi que des chaines de télévision phares dans certains pays, Max est la destination unique pour profiter du meilleur du divertissement.

JB Perrette, Président et CEO Global Streaming & Games chez Warner Bros. Discovery, a déclaré lors du festival Séries Mania : « Max, la plateforme de streaming de Warner Bros. Discovery, capitalise sur notre riche héritage en Europe en fusionnant une multitude de contenus en une destination unique. Notre contenu exceptionnel, de « Game of Thrones » aux Jeux Olympiques de Paris 2024, garantit que Max propose des contenus pour chacun, à tout moment, quelle que soit votre humeur ou l’événement. »

Pour Clément Schwebig, Président de Warner Bros Discovery Europe de l’Ouest & Afrique « L’arrivée de Max en France marque un moment décisif pour notre engagement envers le public. En offrant un accès sans précédent à une très large variété de contenus de qualité et une expérience incomparable, Max redéfinit les normes du streaming. C’est un pas de géant vers notre objectif de devenir la destination de choix pour les amateurs de divertissement en tous genres. »

L’offre de contenus de Max

Max apportera une nouvelle expérience de streaming en France avec plus du double du contenu actuellement disponible sur HBO Max dans les pays en Europe où la plateforme est présente.

Cet été, via Eurosport, Max sera le seul endroit où l’on pourra voir l’intégralité des Jeux olympiques de Paris 2024 dans les 25 pays européens où Max sera disponible. Paris 2024 sera inclus dans toutes les formules d’abonnement, garantissant à tous les clients un accès complet au plus grand événement sportif du monde.

Les abonnés pourront profiter d’un large éventail de divertissements avec des films du catalogue de Warner Bros., des programmes originaux de HBO tels que Game of Thrones, The Last of Us, Succession, The White Lotus, Euphoria, True Detective : Night Country, The Regime, ou encore les nouvelles comédies à venir comme The Franchise.

De nouvelles séries Max Originals, inspirées des franchises emblématiques de Warner Bros seront disponibles également, notamment The Penguin et Welcome to Derry (IT de Stephen King) ainsi que les nouvelles saisons de And Just Like That…, et Pretty Little Liars : Summer School.

Max proposera également des productions originales françaises, sous formes de séries, documentaires et des programmes de flux. La plateforme a notamment dévoilé à Séries Mania les projets Une Amie Dévouée avec Laure Calamy, Malditos (titre de travail) et l’adaptation du livre Vivre avec nos morts.

Des films issus du vaste catalogue de Warner Bros., notamment la franchise Harry Potter, The Matrix, The Dark Knight, Joker et A Star is Born, ainsi que des programmes comme 90 jours pour se marier, Alaska : la ruée vers l’or et Fixer Upper : ma maison sur mesure de Discovery seront également proposés.

Offres

Max proposera un choix de différents forfaits, ainsi qu’une option sport qui pourra être ajoutée à n’importe quel forfait de base. Tous les détails concernant les prix seront annoncés plus proche du lancement. Les chaînes et le contenu en direct des formules Standard et Premium, ainsi que de l’offre Sport, peuvent contenir des publicités. Le contenu à la demande de toutes les formules peut inclure des sponsors et des placements de produits.

Basic avec publicité :

Cette offre de base permettra aux utilisateurs de profiter de Max à un prix inférieur et inclura de la publicité.

à un prix inférieur et inclura de la publicité. L’offre sera d’abord disponible dans neuf pays européens, dont la France, avant d’être étendue à d’autres.

Les utilisateurs pourront regarder du contenu sur 2 appareils simultanément.

Le contenu sera disponible en résolution Full HD.

Standard :

Les utilisateurs peuvent regarder du contenu sur 2 appareils simultanément.

Le contenu sera disponible en résolution Full HD.

Cette offre permet de télécharger jusqu’à 30 contenus à regarder hors connexion.

Premium :

Offre la meilleure expérience aux abonnés.

Les utilisateurs peuvent regarder du contenu en streaming sur 4 appareils simultanément.

Résolution Full HD ou 4K, et avec le son Dolby Atmos (selon disponibilité).

Cette offre permet de télécharger jusqu’à 100 contenus à regarder hors connexion (des limites s’appliquent).

Option Sport :