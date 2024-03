Furiosa : Nouvelle bande-annonce avec Anya Taylor-Joy et Chris Hemsworth

Découvrez la nouvelle bande-annonce du film Furiosa, préquelle de Mad Max Fury Road, avec Anya Taylor-Joy et Chris Hemsworth.

Alors que le film sort dans deux mois, Warner Bros vient de dévoiler une nouvelle bande-annonce pour Furiosa, préquelle de Mad Max Fury Road, dans lequel Anya Taylor-Joy reprend le rôle précédemment tenu par Charlize Theron.

Présentant davantage de cinématographie époustouflante et de longues séquences de cascades auxquelles les fans de la franchise s’attendent, les nouvelles images incluent également beaucoup plus de monde et de personnages provenant de l’odyssée de Furiosa. On l’a voit ainsi en pleine vengeance contre le personnage de Chris Hemsworth.

La bande-annonce contient un moment crucial dans lequel Furiosa se raser la tête, arborant ainsi le look qu’on lui connait dans Fury Road. « En gros, nous racontons l’histoire [dans Furiosa] depuis son enfance, 10 ans, jusqu’à ce que cette histoire aboutisse directement à Fury Road, et évidemment nous voyons cette transition dans les scènes culminantes de ce film », explique George Miller à EW.

A la fin du trailer, on peut entendre une voix qui dit : « Il y aura toujours des guerres. Mais pour rentrer chez-elle, Furiosa fit la guerre au monde entier. » Miller explique qu’il s’agit d’un « narrateur appelé History Man ».

« Dans cette histoire, nous rencontrons History Man, et parce que c’est une saga – Fury Road s’est déroulé sur trois jours et deux nuits ; ce film se déroule sur essentiellement 16 ans entre l’âge de 10 et 26 ans, il continue un peu plus loin quand elle a 28 ans, mais c’est essentiellement sur ces 16 années – et nous rencontrons ce personnage, et il fait partie intégrante de l’histoire. Donc, il est le narrateur. »

Dans un monde en déclin, la jeune Furiosa est arrachée à la Terre Verte aux Innombrables Mères et capturée par une horde de motards dirigée par le redoutable seigneur de guerre, Dementus. En traversant les Terres Dévastées, ils découvrent la Citadelle gouvernée par Immortan Joe. Alors que les deux tyrans se disputent la domination, Furiosa doit surmonter de nombreux défis pour pouvoir rentrer chez elle.

Anya Taylor-Joy incarne le rôle principal, aux côtés de Chris Hemsworth, Alyla Browne et Tom Burke.

Ecrit et réalisé par George Miller, Furiosa sort en salles le 22 mai prochain

Furiosa Une Saga Mad Max – Bande-annonce VF

Furiosa Une Saga Mad Max – Bande-annonce VOST