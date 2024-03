Wonder Woman : DC n’est pas intéressé à faire un nouveau film selon Patty Jenkins

DC n’est pas intéressé à faire un nouveau film Wonder Woman selon la réalisatrice de la franchise Patty Jenkins.

Comme les fans de DC le savent, cet univers sur le grand et le petit écran est en pleine restructuration. Il y a plus d’un an, James Gunn et Peter Safran ont repris les commandes du DCU et on décidé de repartir à zéro avec un certain nombre de personnages iconiques dont Superman.

A l’époque, les fans se sont demandé si certains acteurs garderaient tout de même leur rôle malgré la refonte. Gunn et Safran ont laissé penser que c’était possible mais clairement, c’était juste pour apaiser les esprits parce qu’ils n’ont clairement pas l’intention de garder les anciens acteurs.

Dans une récente interview, Patty Jenkins, qui a réalisé Wonder Woman et Wonder Woman 1984, a confié que son temps chez DC était terminé et que le studio n’était pas intéressé à faire un nouveau film : « Ils ne sont pas intéressés à faire un Wonder Woman pour le moment. Ce n’est pas une tâche facile, avec ce qui se passe avec DC. James Gunn et Peter Safran doivent suivre leur propre cœur dans leurs propres projets, » dit-elle u podcast Talking Pictures (via Variety).

Elle ajoute : « Je ne sais pas ce qu’ils prévoient de faire ou pourquoi, donc je comprends à quel point il s’agit d’un gros travail et ils doivent suivre leur cœur et faire ce qu’ils ont prévu. »

Avant que Gunn et Safran ne prennent la direction de DC Studios, un Wonder Woman 3 était en cours de développement chez Warner Bros., avec Jenkins et Gal Gadot prêtes à revenir en tant que réalisatrice et Diana Prince/Wonder Woman, respectivement. Cependant, le projet a été abandonné peu de temps après la nomination de Gunn et Safran, malgré les indications contraires de Gadot.

Pour le moment, on ne sait pas ce que DC Studios a prévu pour Wonder Woman, même si elle reste actuellement le seul membre de la Trinité DC à ne pas avoir de nouveau film en développement. Superman devrait lancer le nouveau DCU avec Superman, dont le tournage a commencé fin février 2024, tandis que le Batman de Matt Reeves et Robert Pattinson continue son chemin avec The Batman Part II (hors DCU) et le film qui se tiendra dans le DCU, The Brave and the Bold est en développement.

À l’heure actuelle, Paradise Lost reste le seul projet lié à Wonder Woman annoncé pour le DCU. La prochaine série Max, qui se déroulera sur l’île de Themyscira avant la naissance de Diana Prince, se concentrera sur « l’obscurité, le drame et l’intrigue politique derrière cette société composée uniquement de femmes ».

Quand Gunn introduira Wonder Woman dans le DCU, une nouvelle actrice devrait reprendre le rôle puisque Gadot ne sera pas de retour en tant que princesse Diana de Themyscira.

Source : Talking Pictures / Crédit ©DC