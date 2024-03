Beetlejuice Beetlejuice : Premier aperçu des personnages dans la suite

Découvrez un premier aperçu de Michael Keaton, Winona Ryder et Jenna Ortega dans Beetlejuice Beetlejuice.

Après avoir repris le rôle de Batman l’an dernier dans The Flash, Michael Keaton revient dans un autre de ses rôles cultes : Beetlejuice. Intelligemment intitulé Beetlejuice Beetlejuice, cette suite du film culte de Tim Burton commence doucement à se dévoiler avec les premières images via EW.

Le film voit également les retours de Winona Ryder et Catherine O’Hara reprenant leurs rôles de Lydia et Delia Deetz, respectivement, tandis que la star de Mercredi, Jenna Ortega, joue Astrid, la fille de Lydia, et Justin Theroux (The Leftovers), joue Rory, un personnage dont les détails restent secrets pour le moment.

Le Beetlejuice original (1988) suivait Barbara et Adam Maitland (Geena Davis, Alec Baldwin), récemment décédés, qui font appel au démon espiègle Beetlejuice/Betelgeuse (Keaton), pour expulser les résidents actuels de leur maison, la famille Deetz. L’enfer se déchaîne alors.

La suite reprend des décennies plus tard avec un décès dans la famille. « C’est tout ce que je dirai », a déclaré Burton à EW dans une interview. « Il se passe quelque chose qui met les choses en mouvement. » Serait-ce la mort du père de Lydia, Charles Deetz (Jeffrey Jones) ? Le réalisateur laisse planer le doute : « On verra. » Une chose est sûre, Beetlejuice revient dans la partie.

Les détails sur le film lui-même sont gardés secrets pour l’instant, à l’exception de la présence de Monica Bellucci (Spectre), Arthur Conti (House of the Dragon) et Willem Dafoe (Pauvres Créatures) parmi le casting.

Concernant le choix du titre, Beetlejuice Beetlejuice, Burton explique : « Ça fait quoi ? Trente-cinq ans. Donc pour moi, ça ne semblait pas être Beetlejuice 2. Cela ne ressemblait pas à ce genre de film. L’autre auquel j’ai pensé, parce que l’un de mes films Dracula préférés est Dracula A.D. 1972, était Beetlejuice 2024 A.D. Mais celui-ci était simple et agréable. »

Ne prononcez juste pas le nom une fois de plus, autrement vous risquez d’invoquer l’homme lui-même.

Beetlejuice Beetlejuice sortira en salles le 11 septembre en France.

Source : EW / Crédit ©Warner Bros