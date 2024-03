The Crow : Le réalisateur du film original critique le remake

Alex Proyas, le réalisateur du film original The Crow avec Brandon Lee, critique le remake avec Bill Skarsgård.

Trente ans après la sortie de The Crow pour la première fois sur grand écran, le drame surnaturel est sur le point de revenir avec Bill Skarsgård dans le rôle titre aurefois tenu par brandon Lee. Mais tout le monde n’est pas favorable à une révision du matériel, y compris le réalisateur du film original.

Alex Proyas, qui a réalisé l’adaptation de la bande dessinée en 1994, a exprimé sa déception concernant le remake dans une déclaration publiée lundi sur les réseaux sociaux, citant la mort tragique de la star originale Brandon Lee dans un accident sur le plateau.

« THE CROW n’est pas qu’un film », a écrit Proyas. « Brandon Lee est mort en le faisant, et le film a été terminé en témoignage de sa brillance perdue et de sa perte tragique. C’est son héritage. C’est ainsi qu’il devrait rester. »

Proyas, qui a notamment réalisé I, Robot et Gods of Egypt, a partagé son message avec un lien vers un article de CBR sur la bande-annonce du nouveau film qui a reçu une multitude de dislikes sur YouTube.

« Je n’éprouve vraiment aucune joie à voir du négatif à propos du travail d’un collègue [cinéaste] », a-t-il écrit. « Et je suis certain que les acteurs et l’équipe avaient vraiment de bonnes intentions, comme nous le faisons tous dans n’importe quel film. Cela me fait donc mal d’en dire plus sur ce sujet, mais je pense que la réponse [des fans] en dit long. »

Le film original The Crow mettait en vedette Brandon Lee dans le rôle d’Eric Draven, un musicien ressuscité en tant qu’antihéros surnaturel pour venger son propre meurtre et celui de sa fiancée. Lee, le fils unique de Bruce Lee, a été tué par un pistolet à hélice alors qu’il tournait l’une de ses dernières scènes du film en 1993. Il avait 28 ans. Le film a finalement été achevé grâce au remplacement numérique du visage de Lee et du cascadeur Chad Stahelski, aujourd’hui connu comme le réalisateur de la franchise John Wick.

Avec Bill Skarsgård et FKA Twigs et réalisé par Rupert Sanders, The Crow sort le 5 juin prochain. La bande-annonce est à voir ici.

Source : EW / Crédit ©Everett Collection