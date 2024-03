Beetlejuice Beetlejuice : Michael Keaton se libère dans le premier teaser !

It’s Showtime ! Premier teaser de Beetlejuice Beetlejuice, suite du film culte de Tim Burton avec Michael Keaton.

36 ans après le premier film Beetlejuice, Michael Keaton est de retour et prêt à faire à nouveau des ravages dans la ville de Winter River dans la première bande-annonce de Beetlejuice Beetlejuice, la suite tant attendue du film de 1988 du réalisateur Tim Burton.

Au son d’une chorale d’enfants chantant le célèbre « Day-O (The Banana Boat Song) », le teaser s’ouvre avec trois générations de la famille Deetz : la grand-mère Delia (Catherine O’Hara), la maman Lydia (Winona Ryder) et sa fille Astrid (Jenna Ortega) – toutes assistant aux funérailles d’un personnage non divulgué.

Au milieu de toute cette agitation, Astrid parvient à se faufiler dans le grenier de la famille, où elle découvre le modèle miniature de Winter River utilisé pour contenir Beetlejuice/Betelgeuse jusqu’à ce que quelqu’un prenne la décision désastreuse de prononcer son nom trois fois. Lydia court dans le grenier juste à temps pour voir le modèle s’effondrer avant de voir Beetlejuice renaître fièrement de ses cendres : « On envoie la sauce ! »

Keaton endosse de nouveau le rôle-titre aux côtés de l’actrice nommée à l’Oscar Winona Ryder (Stranger Things, Les Quatre Filles Du Docteur March), dans le rôle de Lydia Deetz, et Catherine O’Hara (Schitt’s Creek, Maman J’ai Raté l’Avion), deux fois lauréate d’un Emmy Award, dans celui de Delia Deetz.

On retrouvera également au casting Justin Theroux (Star Wars : Les Derniers Jedi, Winter Break), Monica Bellucci (007 Spectre, la saga Matrix), Arthur Conti (Game of Thrones: House of the Dragon) dans ses débuts au cinéma, Jenna Ortega (Mercredi, Scream VI), dans le rôle d’Astrid, et Willem Dafoe (Pauvres Créatures), nommé à l’Oscar.

Synopsis : Après une terrible tragédie, la famille Deetz revient à Winter River. Toujours hantée par le souvenir de Beetlejuice, Lydia voit sa vie bouleversée lorsque sa fille Astrid, adolescente rebelle, ouvre accidentellement un portail menant à l’Après-vie. Alors que le chaos plane sur les deux mondes, ce n’est qu’une question de temps avant que quelqu’un ne prononce le nom de Beetlejuice trois fois et que ce démon farceur ne revienne semer la pagaille…

Tim Burton, réalise le film sur un scénario d’Alfred Gough & Miles Millar (Mercredi) et une histoire originale signée Gough & Millar et Seth Grahame-Smith (Lego Batman – Le Film).

Beetlejuice Beetlejuice sort le 11 septembre 2024 dans les salles Françaises.

Beetlejuice Beetlejuice – Teaser officiel (VF)



Beetlejuice Beetlejuice – Teaser officiel (VOST)

crédit ©Warner Bros