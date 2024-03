The Acolyte : Première bande-annonce pour la série Star Wars

Première bande-annonce et affiche pour The Acolyte, la série nouvelle Star Wars, bientôt sur Disney+.

Après des mois d’anticipation, Disney a enfin sorti la première bande-annonce de The Acolyte, la série Star Wars en live action très attendue avec Amandla Stenberg et Lee Jung-jae.

Se déroulant il y a encore plus longtemps dans une galaxie très lointaine, la série se situe environ un siècle avant les événements de La Menace Fantôme, lorsque l’ordre Jedi régnait sur le cosmos et que les Sith n’avaient pas encore accédé au pouvoir.

« Je voulais vraiment raconter une histoire sur les Sith », explique Lesley Headland, la créatrice et showrunner de la série, à EW. « C’était un peu mon idée de rêve pour Star Wars. Mais il semblait que la période pour faire cela serait quelque chose d’avant La Menace Fantôme. Cela semblait être la trajectoire la plus intéressante pour les Sith : comment les Sith sont-ils passés de la Règle de Deux et de leur « extinction » jusqu’à l’arrivée au pouvoir de Palpatine sans que les Jedi le sachent ? »

La bande-annonce s’ouvre avec le maître Jedi incarné par Lee instruisant un groupe de jeunes, à une époque qui semble paisible. Mais un danger rôde dans la galaxie, surtout lorsqu’un certain nombre de Jedi sont retrouvés morts. S’ensuit une histoire de la lumière contre l’obscurité.

« Si les Jedi sont cette institution de bienveillance à ce stade », ajoute Headland, « alors quiconque s’opposera à eux sera l’outsider. »

Au casting on trouve Carrie-Anne Moss, Amandla Stenberg, Lee Jung-jae, Manny Jacinto, Dafne Keen, Charlie Barnett, Jodie Turner-Smith, Rebecca Henderson et Dean-Charles Chapman.

Rendez-vous le 5 juin pour découvrir les deux premiers épisodes de The Acolyte.

The Acolyte – Première bande-annonce VF

The Acolyte – Première bande-annonce VOST