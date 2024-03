Doctor Who 2024 : Enfin une date de diffusion mondiale sur Disney+ et la BBC

La BBC et Disney+ révèlent enfin une date de diffusion pour les nouveaux épisodes de Doctor Who avec Ncuti Gatwa.

La nouvelle ère de Doctor Who a enfin une date de diffusion. La BBC et Disney+ lanceront les nouveaux épisodes de la série classique de science-fiction simultanément dans le monde entier.

La série, qui met en vedette Ncuti Gatwa dans le rôle du Quinzième Docteur avec Millie Gibson dans le rôle de sa camarade Ruby Sunday, sera lancée sur Disney+ à l’international le vendredi 10 mai.

La série sera aussi diffusée au Royaume-Uni sur le service de streaming iPlayer de la BBC en même temps avant d’être diffusée linéairement plus tard le samedi 11 mai. Elle fait suite à une série d’épisodes spéciaux diffusés à la fin de l’année dernière.

Are you ready for this? 😉

Watch #DoctorWho on @BBCiPlayer in the UK 11th May and @DisneyPlus 10th May where available. pic.twitter.com/58qo0VDawJ

— Doctor Who (@bbcdoctorwho) March 15, 2024