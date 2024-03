Daredevil Born Again : Comment Loki et X-Men 97 ont inspiré des changements

Le remaniement créatif de Daredevil : Born Again a été inspiré par deux séries Marvel Disney+, Loki et X-Men 97.

Comme les fans le savent désormais, la série Daredevil : Born Again a subi un remaniement créatif après que Disney et Marvel aient réalisé que l’idée initiale du revival ne fonctionnait pas. Et apparemment, ce changement à été inspiré par deux séries Marvel qui a permis de ramener les personnages de la série Netflix.

S’adressant au Hollywood Reporter, Brad Winderbaum, responsable du streaming chez Marvel Studios, a révélé que Loki et X-Men ’97 avaient influencé les changements majeurs de Daredevil : Born Again.

« Franchement, une grande partie de cela [la réinvention de Daredevil : Born Again] a été influencé autant par Loki que par notre expérience sur X-Men ’97. Il s’agit d’honorer ce qui a précédé afin de trouver un nouvel arc pour ces personnages emblématiques. Je suis donc vraiment enthousiasmé par ce qui se profile à l’horizon. Il y a du très, très bon travail à venir que le public va vraiment adorer. »

Après les retours de Charlie Cox (Daredevil) et Vincent D’Onofrio (Le Caïd) dans Spider-Man : No Way Home et She-Hulk et Hawkeye et Echo, respectivement, il a été annoncé que Jon Bernthal reprendrait son rôle de Frank Castle/The Punisher dans Daredevil Born Again en mars 2023.

Pour le moment, les détails de l’intrigue restent secrets, mais la série Disney+ devrait poursuivre les intrigues établies dans la série originale Daredevil sur Netflix, ainsi que dans la série Marvel Spotlight Echo, notamment le Caïd candidat à la mairie de New York.

Avant la refonte créative de Born Again, la série n’était pas censée se connecter avec la série Daredevil de Netflix, qui a présenté pour la première fois au public la version du personnage incarné par de Cox. Cependant, ce n’est plus le cas, Born Again étant destinée à être une continuation directe de la série Netflix.

Cette nouvelle vision créative a permis le retour de plusieurs personnages préférés des fans de Daredevil de Netflix pour la suite, notamment Deborah Ann Woll dans le rôle de Karen Page et Elden Henson dans le rôle de Foggy Nelson qui ne devaient pas revenir à l’origine. Lorsque le tournage a repris en janvier 2024, les deux acteurs ont été rapidement repérés sur le tournage avec Cox à New York, pour le plus grand plaisir du fandom du MCU.

En attendant une date de diffusion pour Daredevil Born Again, la série précédente Daredevil est disponible sur Disney+.

Source : THR / Crédit ©Marvel/Disney