House of the Dragon : HBO dévoile une date et deux bandes-annonces rivales

HBO dévoile une date ainsi que deux premières bandes annonces des deux camps rivaux de cette deuxième saison de House of the Dragon.

HBO dévoile ses toutes premières bandes annonces des deux camps rivaux de cette deuxième saison en huit épisodes de la série dramatique originale House of the Dragon, disponible le 17 juin en France.

Francesca Orsi, EVP, HBO Programming, Head of HBO Drama Series and Films a présenté les toutes premières bandes-annonces des deux camps rivaux au festival Séries Mania à Lille ce jeudi 21 mars, dans le cadre de l’annonce par Warner Bros. Discovery du lancement de Max en Europe.

Westeros est à l’aube d’une guerre civile sanglante entre la Team Green et la Team Black, deux camps rivaux se disputant la légitimité de leurs souverains respectifs sur le trône de fer, le Roi Aegon et la Reine Rhaenyra.

Les deux bandes-annonces présentent ces deux perspectives comme étant deux versions distinctes mais complémentaires d’une même histoire. Alors que la maison Targaryen se déchire, les téléspectateurs du monde entier sont invités à « choisir leur camp » dans cette deuxième saison.

Synopsis : adapté du roman “Feu et Sang” de George R.R. Martin, la série se déroule 200 ans avant les évènements de Game of Thrones et raconte l’histoire de la Maison Targaryen.

La saison 2 reprend directement après les événements du final de la saison 1, qui a vu Aegon, le demi-frère de Rhaenyra, couronné roi de Westeros dans son dos, même si elle était le successeur choisi de leur père, le défunt roi Viserys (Paddy Considine).

Les acteurs de retour pour cette deuxième saison : Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno et Rhys Ifans. Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall et Matthew Needham seront également présents au casting.

Les nouveaux acteurs au casting de la deuxième saison : Abubakar Salim dans le rôle Alyn de Carène, Gayle Rankin dans le rôle d’Alys Rivers, Freddie Fox dans le rôle de Ser Gwayne Hightower, Simon Russell Beale dans le rôle de Ser Simon Fort, Clinton Liberty dans le rôle d’Addam de Carène, Jamie Kenna dans le rôle de Ser Alfred Balaie, Kieran Bew dans le rôle de Hugh, Tom Bennett dans le rôle d’Ulf, Tom Taylor dans le rôle de Lord Cregan Stark, et Vincent Regan dans le rôle de Ser Rickard Thorne.

Rendez-vous le 17 juin pour la saison 2 de House of the Dragon sur la plateforme Max qui arrive en France le 21 mai.

House of the Dragon – Bande Annonce officielle #TeamGreen (VOST)

House of the Dragon – Bande Annonce officielle #TeamBlack (VOST)