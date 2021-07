Manifest : La série finalement sauvée ?

Manifest pourrait finalement avoir une saison 4 ou un film de conclusion après son succès sur Netflix.

Manifest pourrait finalement être « désannulée » par NBC. Alors que la série fonctionne très bien en seconde diffusion sur Netflix aux Etats-Unis, NBC serait en trait de repenser sa décision d’annuler Manifest.

Selon EW, la chaine travaillerait à faire revenir la série ou elle pourrait simplement avoir une seconde vie sur Netflix. Pour le moment, le créateur Jeff Rake, qui se bat pour continuer sa série, reste silencieux. Il a seulement tweeté : « Beaucoup de spéculations. Aucun commentaire. Sinon, si l’impossible se produit et que les morts ressuscitent, c’est grâce de VOUS. »

Lots of speculation out there. No comment. Other than, if the impossible happens and the dead rise again, it’s because of YOU.#SaveManifest

— Jeff Rake (@jeff_rake) July 20, 2021