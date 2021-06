Manifest : Le créateur souhaite donner une fin pour les fans

Le créateur de Manifest veut donner aux fans la fin qu’ils méritent malgré l’annulation de la série.

Jeff Rake n’abandonne sa série et ses fans. Alors que Manifest a été annulée par NBC, le créateur de la série a pour mission de donner une vraie fin aux fans fidèles depuis le début. Ce week-end, Rake a tweeté qu’il essayait de trouver une solution pour sauver sa série afin de donner une conclusion décente à Manifest.

« Votre soutien est impressionnant. Nous essayons de trouver un moyen de conclure la série. Cela pourrait prendre une semaine, un mois, une année. Mais nous n’abandonnons pas », a-t-il écrit. « Vous méritez la fin de l’histoire. Gardez la conversation vivante. Si ça marche, c’est grâce à VOUS. »

Manifesters!

Your support is awe-inspiring. We’re trying to find a way to conclude the series. Could take a week, a month, a year. But we’re not giving up. You deserve an end to the story.

Keep the conversation alive. If it works out, it’s because of YOU. 🙏⁰⁰#SaveManifest

— Jeff Rake (@jeff_rake) June 27, 2021