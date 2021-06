Manifest : NBC annule la série après trois saisons

Les passagers du vol 828 sont cloués au sol pour de bon. NBC annule la série Manifest après trois saisons.

Le mystère de Manifest n’aura jamais de réponse. Après 3 saisons a essayé de comprendre ce qui est arrivé aux passagers du vol 828, les téléspectateurs de Manifest vont rester sur leur faim.

Les deux épisodes qui ont été diffusés sur NBC (et sur Salto en France en US+24) la semaine dernière, sont les deniers de la série. Le cliffhanger n’aura donc pas de résolution, du moins, pour le moment. Jeff Rake, le créateur et showrunner de la série espère pouvoir continuer sa série ailleurs.

« Mes chers manifesteurs, je suis dévasté par la décision de NBC de nous annuler », a partagé Rake lundi soir sur Twitter après l’annonce de l’annulation. « Le fait que nous ayons été arrêtés au milieu [six saisons étaient initialement prévues, ndlr] est pour le moins un coup de massue. En espérant trouver une nouvelle maison. Vous, les fans, méritez une fin à votre histoire. Merci pour l’amour que vous m’avez témoigné, aux acteurs et à l’équipe. #savemanifest »

La saison 3 de Manifest comptait en moyenne un peu plus de 3 millions de téléspectateurs hebdomadaires au total et un rating de 0,5 sur le public cible des 18-49 ans. Les audiences étaient en baisse de 21% sur le total et 31% sur la cible par rapport à sa deuxième saison.

Pour rappel, Manifest suivait les passagers du vol Montego 828 à destination de New York qui a disparu des radars sans laisser de traces, avant de réapparaître cinq ans plus tard sans aucune explication. Pour les 191 passagers à bord, le temps ne s’est pas écoulé. Mais pour leurs proches, ces cinq années ont été éprouvantes…

La série cherchait alors a comprendre ce qu’il s’est réellement passé. Peu de temps après leur retour, tout un tas de choses étranges ont commencé à se produire comme des visions. Ils ont commencé à avoir ce qu’ils appellent des intuitions qui les poussent a agir pour aider les autres.

La saison 3 s’est terminée sur un cliffhanger avec la vie de certains personnages en danger.

Les trois saisons de Manifest sont disponibles en France sur Salto.

Source : TVLine / Crédit ©NBC